Zwei Frauen gehen Hand in Hand im Berliner Stadtteil Neukölln spazieren, als sie plötzlich von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen werden. Die Pöbeleien arten in Gewalt aus - beide Frauen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

In Berlin haben unbekannte Jugendliche zwei Frauen bei einer homophoben Attacke erheblich verletzt. Nach Angaben der Polizei in der Hauptstadt gingen die beiden Opfer im Alter von 27 und 39 Jahren am Montagabend Hand in Hand eine Straße im Stadtteil Neukölln entlang. Dabei kamen ihnen nach eigener Aussage fünf oder sechs Jugendliche entgegen und bepöbelten sie homophob.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll einer der Verdächtigen dann die ältere Frau mit der Faust derart ins Gesicht geschlagen haben, dass sie Knochenbrüche erlitt. Laut Polizei versuchte das jüngere Opfer anschließend, dem jungen Schläger zu folgen und ihn zur Rede zu stellen, woraufhin auch sie ins Gesicht geschlagen wurde und zu Boden ging.

Beide Frauen mussten demnach stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden, die Ermittlungen zu der Attacke übernahm der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts. Der Haupttäter und seine Begleiter flüchteten unerkannt.