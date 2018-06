Panorama

Unwetter befreit Raubtiere: Löwen und Tiger brechen aus Zoo aus

Aus einem Zoo in der Eifel brechen mehrere gefährliche Raubkatzen aus. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchen nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar. Ein Bär wird außerhalb seines Geheges erschossen. Erst nach Stunden ist die Gefahr gebannt.

Bizarre, aber ernste Warnung aus Rheinland-Pfalz: Aus dem Eifel-Zoo in Lünebach in Rheinland-Pfalz sind während eines Unwetters mehrere große Raubtiere ausgebrochen. Gesucht wurde nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm bestätigte. Ein Bär konnte außerhalb seines Geheges gestellt werden. Die Verantwortlichen gingen kein Risiko ein: Das Tier wurde sicherheitshalber erschossen.

Am frühen Nachmittag konnten die Behörden Entwarnung geben: Die aus ihren Gehegen entkommenen Raubtiere wurden wieder eingefangen. Die Raubtiere sind nach Behördenangaben "in ihrem Gehege". Derzeit würden die Zäune geprüft, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Der Ausbruch der Zoo-Tiere hatte über die Landesgrenzen hinaus Aufsehen ausgelöst: Die Behörden hatten die Bevölkerung in der Region zur erhöhten Wachsamkeit aufgerufen. Anwohner der umliegenden Ortschaften sollten vorerst das Freie meiden und in ihren Wohnungen bleiben. Die Wildtiere gelten als unberechenbar und hätten unter ungünstigen Umständen durchaus auch Menschen gefährlich werden können. Entsprechend groß war die Erleichterung, dass die ausgerissenen Zoo-Tiere lebend eingefangen und gesichert werden konnten.

Unwetterfront zieht über Deutschland

In den Anlagen des Tierparks sei es aufgrund eines Unwetters mit starken Niederschlägen zu "Überschwemmungen" gekommen, berichtete der SWR. Ein Fluss sei über die Ufer getreten, heißt es. Die Wassermassen hätten unter anderem auch Zäune unterspült. Durch die Beschädigungen am Gehege konnten die beiden Löwen, die zwei Tiger, der Bär und der Jaguar ausbrechen.

Wie genau die Gehege am Ortsrand der Gemeinde Lünebach gesichert waren, muss noch geklärt werden. Der Eifel-Zoo liegt im Westen Deutschlands rund 25 Kilometer nordwestlich von Bitburg unweit der deutsch-belgischen Grenze in einer engen Tallage. In dem familiengeführten Zoo leben nach Angaben des Betreibers auf einer Fläche von rund 30 Hektar rund 60 verschiedene Tierarten, darunter auch mehrere große Raubtiere.

Quelle: n-tv.de