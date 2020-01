Die Rückholung von knapp hundert Deutschen aus der vom Coronavirus besonders betroffenen Metropole Wuhan wird seit Tagen geplant, doch bislang gab China keine Landeerlaubnis. Nun steht fest: Ein Evakuierungsflugzeug kann noch am Vormittag starten.

Die Luftwaffe will noch am heutigen Freitag ein Flugzeug nach China schicken, um Deutsche aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Nachdem die Zustimmung der beteiligten Staaten vorliegt, soll der Flug am Vormittag um kurz nach zehn Uhr von Köln-Wahn aus starten. Konsularbeamte informierten Deutsche in Wuhan, dass das Flugzeug voraussichtlich am Samstag nach Frankfurt fliegen soll - ganz sicher ist das jedoch noch nicht.

Die Teilnahme an dem Flug ist freiwillig. Mitfliegen kann nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur, wer symptomfrei sei. Nach bisherigen Schätzungen geht es um etwa 90 Bundesbürger. Die Rückkehrer sollen rund 14 Tage lang auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz in Quarantäne. Am Frankfurter Flughafen werden die Passagiere zuvor zunächst in das medizinische Zentrum Medical Assessment Center gebracht, wie der Leiter der Behörde, René Gottschalk, dem Sender hr-Info sagte. Das diene dazu, "mögliche Kontaktpersonen zu erfassen". Sollte doch einer der Passagiere Krankheitssymptome zeigen, werde er in die Uniklinik in Frankfurt gebracht, sagte Gottschalk.

In Deutschland gibt es bislang fünf bestätigte Krankheitsfälle. Alle Betroffenen arbeiten beim im oberbayerischen Landkreis Starnberg angesiedelten Automobilzulieferer Webasto. Alle hatten zuvor Kontakt mit einer infizierten Kollegin aus China, die dort bei einer Schulung war.