Es beginnt als Routineeinsatz und endet in einer Rettungsmission: Polizisten in einer US-Kleinstadt sollen ein fünfjähriges Kind in Obhut nehmen. Als sie das Haus des Vaters betreten, hören sie Geräusche aus dem Schlafzimmer. Dann entdecken sie den Verschlag, in dem das Mädchen eingesperrt ist.

Ein 40-Jähriger aus dem Nordwesten des US-Bundesstaates Arkansas soll seine fünfjährige Tochter in einen Kleiderschrank eingesperrt haben, um sie vor den Behörden zu verstecken. Dies berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf Polizeiberichte der örtlichen Behörden. Demnach konnten Beamte das eingesperrte Mädchen retten. Der Verdächtige, Jon T., wurde zwei Tage später festgenommen und wegen Freiheitsberaubung und Kindeswohlgefährdung angeklagt.

Dem Bericht zufolge klingelten die Polizisten am 1. November bei dem Haus von T. in der Stadt Tonitown, um das Mädchen aufgrund einer gerichtlichen Anordnung in Obhut zu nehmen. T. verweigerte ihnen zunächst den Zutritt und behauptete, seine Tochter sei nicht im Haus. Als es den Beamten rund eine Stunde später gelang, die Wohnung zu betreten, hörten sie Geräusche aus dem Schlafzimmer, heißt es weiter. T. führte sie daraufhin zu einem begehbaren Kleiderschrank.

Was dann geschah, wurde von einer Kamera aufgezeichnet, die einer der Beamten während des Einsatzes am Körper trug. Das Video zeigt T., wie er im Kleiderschrank kniet und verschiedene Gegenstände unterhalb der voll behangenen Kleiderstangen verschiebt. Der 40-Jährige "musste ein an die Wand genageltes Brett herausziehen", um sich Zugang zu einem kleinen Raum hinter dem Schrank zu verschaffen, in dem sich das Kind befand, zitiert der Sender aus dem Polizeibericht. Dieser Bereich, in dem die Fünfjährige eingesperrt war, maß laut den Behörden gerade einmal 1,5 mal 1,5 Meter. Er wurde, so der Bericht, "in die Wand des Hauptschlafzimmers geschnitten".

"Für das Protokoll - ich liebe meine Tochter"

Schließlich zeigt das Video, wie das Mädchen aus dem kleinen Verschlag kommt. "Sie war sehr aufgeregt, als sie herauskam, und ziemlich verängstigt", berichtete der Polizeibeamte Keith Lindley gegenüber "USA Today". Der Vater habe die Fünfjährige angewiesen, "keinen Ton von sich zu geben und nicht zu verraten, dass sie dort hinten war". Sie befand sich laut Polizeibericht rund 30 Minuten in dem verschlossenen Raum und hatte nicht mehr als eine brennende Kerze bei sich. Das Mädchen selbst gab an, vorher noch nie eingesperrt worden zu sein. Nach der Rettung konnte das Mädchen dem Jugendamt übergeben werden.

Nach seiner Verhaftung bekannte sich T. schuldig und wurde auf Kaution freigelassen. Sein nächster Gerichtstermin ist Anfang Dezember. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung lief bereits eine Anklage wegen eines Drogendelikts gegen ihn. Gegenüber CNN beteuerte der Angeklagte telefonisch: "Für das Protokoll - ich liebe meine Tochter."

Dem an der Befreiung beteiligten Polizeibeamten Lindley wird der Fall noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. "Einige Bilder und Szenen sind einfach in unser dauerhaftes Bewusstsein eintätowiert", sagte er dem Sender. "Dies ist einer dieser Fälle. Es ist traurig. Es macht uns traurig, aber wir sind erleichtert, dass sie in Sicherheit ist."