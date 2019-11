Tragischer Vorfall in Berlin: Auf einem Weihnachtsmarkt gerät ein Mann unter den Waggon einer Achterbahn. Er erliegt seinen schweren Verletzungen, Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Ein Mann ist in Berlin auf einem Weihnachtsmarkt von einem Achterbahn-Waggon überrollt worden und gestorben. Der Mann sei unter dem Waggon eingeklemmt gewesen und musste herausgezogen worden, anschließende Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke.

Laut "Berliner Zeitung" saß eine vierköpfige Familie in dem Waggon, als der Unfall passierte. Der Mann sei wahrscheinlich ein Mitarbeiter der Achterbahn gewesen, die an der Landsberger Allee aufgebaut ist, sagte Wilke. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Insassen in dem Waggon seien psychologisch betreut worden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Wie es in einem Tweet der Berliner Feuerwehr heißt, sind die Beamten seit 19.14 Uhr im Einsatz.

Der Weihnachtsmarkt in Berlin-Lichtenberg ist erst seit Donnerstag geöffnet. Wie die "B.Z." berichtet, wurde der Markt vorzeitig geschlossen.