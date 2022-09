Mann versucht Leiche in Kühlschrank zu entsorgen

In Südfrankreich kommt ein Mordfall auf ungewöhnliche Weise an den Tag. Die Leiche einer Frau wird in einem Kühlschrank gefunden, den der mutmaßliche Mörder loszuwerden versucht. Die damit beauftragten Freunde werden jedoch misstrauisch.

Es klingt nach einem Freundschaftsdienst, den man schnell mal übernehmen könnte: Zwei Männer in Südfrankreich sollen für einen Freund dessen alten Kühlschrank entsorgen. Meist muss man sich dann Gedanken über das Gewicht und die Größe des Geräts machen. In diesem Fall war allerdings der verbliebene Inhalt problematisch.

Als die Männer den Kühlschrank auf den Müllhof bringen wollten, wird eine Frauenleiche in dem Gerät gefunden. Die Polizei nahm den Eigentümer des Kühlschranks daraufhin wegen Mordverdachts fest. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten zwei Männer den Kühlschrank auf Bitten ihres Freundes wegbringen wollen. Das Kühlgerät war mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Bei der Anlieferung fiel den Männern dann aber ein starker Geruch auf, der dem Kühlschrank entströmte.

Auf ihre Nachfrage sagte der Eigentümer, er habe einen Hund getötet und in das Gerät getan. Das entsprach auch teilweise der Wahrheit, war aber längst nicht alles. Nach dem Aufbrechen des Schlosses entdeckten die beiden Freunde neben einem Hundefell auch noch die Frauenleiche und verständigten ihren Anwalt. Gegen den Kühlschrankbesitzer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er kam in Untersuchungshaft.

Durch Tierquälerei aufgefallen

Bei der Leiche handelt es sich mutmaßlich um die Frau des 32-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Grasse mitteilte. Noch sei das Opfer nicht offiziell identifiziert, "aber die aus der Untersuchung und der Untersuchung der Leiche gezogenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um die Ehefrau des Inhaftierten handelt", hieß es von der die Staatsanwaltschaft. Weitere Analysen seien im Gange, um die Identität zweifelsfrei festzustellen. Laut Gerichtsmedizin starb die Frau an einer Schussverletzung.

Die Polizei fand bei dem Verdächtigen zu Hause geladene Waffen und Drogen. In einem Gefrierschrank entdeckten sie zudem die Leiche eines weiteren Hundewelpen. Der Mann war zuvor bereits wegen Tierquälerei in Gewahrsam gewesen.