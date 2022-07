In einem Kopenhagener Einkaufszentrum fallen am Abend Schüsse, nach Angaben der Polizei sterben bei dem Vorfall mehrere Menschen. Kurze Zeit später gibt es eine Festnahme: Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 22 Jahre alten Dänen.

Bei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden, außerdem gibt es mehrere Verletzte. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt. Am Abend hatte die Polizei via Twitter mitgeteilt, dass es Schüsse gegeben hatte.

Die Polizei meldete kurz nach dem Vorfall eine Festnahme. Bei dem Mann handle es sich um einen 22 Jahre alten Dänen, sagte Thomassen. Es sei zu früh, um etwas über das Motiv zu sagen. Ob der mutmaßliche Täter Komplizen hatte, ist noch unklar. Die bisherigen Informationen seien mit Unsicherheit verbunden, es handle sich um eine Art Chaosphase. Die Polizei sei gegen 17.30 Uhr alarmiert worden und noch immer mit starken Kräften am Tatort im Einsatz. Eine Terrortat konnte Thomassen zunächst nicht ausschließen.

Die Polzei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Foto: via REUTERS)

Die Kopenhagener Oberbürgermeisterin Sophie H. Andersen twitterte, es sei "furchtbar". "Wir wissen noch nicht genau, wie viele Menschen verletzt oder tot sind, aber es ist sehr ernst." Die Stadt stehe in engem Kontakt mit der Polizei und sei bereit zu helfen.

Ein Augenzeuge sagte dem Sender DR, er habe drei oder vier sehr laute Knalle gehört, als er gerade mit seiner Familie in einem Geschäft war. Dann seien andere Menschen in den Laden gerannt und hätten von Schüssen berichtet, daraufhin sei er mit seiner Familie durch einen Notausgang geflohen, sagte der Mann.

Auch der Zeitung "Jyllands-Posten" sagten Zeuginnen, sie hätten Schüsse gehört. "Man wusste nicht, was passiert. Plötzlich brach überall Chaos aus", sagte die 20-jährige Emilie Jeppesen dem Blatt. Ihre Freundin Astrid Kofoed Jørgensen sagte: "Jeder im Restaurant wurde in die Küche geschickt, dann saßen wir dort und konnten drei oder vier Schüsse hören."

Bei dem Einkaufszentrum handelt es sich um die Shopping-Mall "Field's". Diese befindet sich im Stadtteil Amager zwischen dem Zentrum und dem Flughafen der Stadt. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort ist am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant. Nach aktuellem Stand soll dieses nicht abgesagt werden.