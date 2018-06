Panorama

Melanias Jackenaufdruck: Mode-Experte: Jedes Outfit ist ein Statement

Die Familie Trump scheint auch nichts auszulassen. Der provokante Rückenaufdruck auf der Jacke von Melania wird heftig diskutiert. Eine Mode-Experte äußert sich dazu und lässt kein gutes Haar am Verhalten der First Lady.

Sie ist olivgrün, kostet weniger als 40 Euro und findet sich sowohl in einer sehr teuren Garderobe als auch in allen Medien. Die Jacke, die Melania Trump am Donnerstag auf dem Weg zu einem Heim für Migrantenkinder trug, wirft viele Fragen auf. Der Fachmann Gerd Müller-Thomkins, Geschäftsführer des Deutschen Mode-Instituts in Köln, sieht in Trumps Kleidungswahl keine ästhetische Entscheidung: "Der Parka und der Pinsel-Schriftzug haben eine trashige Aussage. Es ist ein bisschen wie der Stinkefinger nach hinten." Es sei klar, dass das Outfit ein Statement sei.

Allerdings unterstellt der Experte der US-First Lady nicht, dass sie die Jacke absichtlich an dem Tag getragen habe. "Wenn man sich für unabsichtlich entscheidet, ist es natürlich ein Armutszeugnis an Bewusstsein, aber letztlich nichts mehr als was man ohnehin aus diesem Weißen Haus zurzeit erwartet", sagte Müller-Thomkins. Die First Lady hatte auf der Reise eine Jacke getragen, auf deren Rücken wie mit Pinselstrichen geschrieben steht: "Es ist mir wirklich egal - und Euch?" ("I really don't care - Do u?").

Kein Eingeständnis

Die billige Jacke einer spanischen Modefirma löste breite Debatten aus - ähnlich wie Melania Trumps Auftritt mit einer mehr als 51.000 Dollar teuren Designerjacke vor einem Jahr. Damals waren Millionen Menschen im Zuge von Donald Trumps Gesundheitsreform im Begriff, ihre Krankenversicherung zu verlieren. Mehr als über die Jacke mit dem Aufdruck selbst empörte sich die CNN-Journalistin Carol Costello über Melania Trumps Reaktion auf Medienkritik: "Lieber als zu gestehen, dass das Tragen einer solchen Jacke ein dummer Fehler war, legt sie einen darauf und trägt die Jacke beim Aussteigen aus dem Flugzeug" bei ihrer Rückkehr wieder.

"Mode ist nonverbale Kommunikation", sagte Müller-Thomkins. Weil der US-Präsident ständig auf den Social-Media-Kanälen präsent sei, erwarteten die Medien auch von seiner Ehefrau eine ständige Meinungsäußerung. Deshalb werde auch ihre Kleidung interpretiert. Dementsprechend könnten Melania Trumps Jacken die Instrumente einer "polemisch polarisierenden Provokation sein", meinte der Experte. "Wer Statements setzt, sollte sie auch selber vorher gelesen haben, aber auch vertreten können, im besten Fall verstanden haben."

Quelle: n-tv.de