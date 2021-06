Mutmaßliche Messerattacke in Erfurt

Nach dem Täter wird in Erfurt gefahndet.

Wenige Tage nach dem Messerangriff in Würzburg kommt es in Erfurt zu einem ähnlichen Zwischenfall. Laut Polizeiangaben werden dabei zwei Menschen verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. Nach ihm wird gefahndet.

Ein Unbekannter hat am Morgen in Erfurt zwei Menschen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die beiden Opfer sind im Alter von 45 und 68 Jahren. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Beide kamen aber in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter soll den Angaben zufolge zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er trug einen braunen Pullover sowie eine dunkle Jogginghose, hat blonde bis rötliche gelockte Haare und ein vernarbtes Gesicht. Die Fahndung nach dem Flüchtigen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers läuft aktuell noch.

Bei dem Messerangriff am Freitag in Würzburg wurden drei Frauen getötet, mehrere Menschen wurden verletzt. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Der Polizei zufolge gibt es Hinweise auf islamistische Hintergründe.