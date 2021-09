Antisemitische Tat in Hamburg

Vor einigen Tagen attackiert ein Mann einen 60-jährigen Juden auf einer Mahnwache für Israel und beleidigt in antisemitisch. Das Opfer liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Nun stürmt die Polizei offenbar eine Wohnung und nimmt den mutmaßlichen Täter fest. Er soll erst 16 Jahre alt sein.

Ermittler des Hamburger Landeskriminalamts haben in Berlin den mutmaßlichen Täter des antisemitischen Angriffs auf einen 60-Jährigen bei einer Mahnwache in Hamburg gefasst. "Wir gehen davon aus, dass wir die Tat aufgeklärt haben und den Tatverdächtigen ermittelt haben", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Weitere Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht herausgeben, hieß es weiter.

Der 60-jährige Mann hatte am 18. September an einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in der Hamburger Innenstadt teilgenommen. Dabei wurde er Opfer eines antisemitischen Angriffs. Zunächst sei er von einem Mann antisemitisch beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, wodurch er eine Platzwunde erlitten habe, teilte die Polizei mit. Der Täter sei anschließend mit seinen Begleitern wahrscheinlich auf Leih-E-Scootern geflüchtet.

Laut Informationen der "Bild-Zeitung" durchsuchten Ermittler die Wohnung des mutmaßlichen Täters, nahmen in fest und stellten Beweise sicher. Es soll sich um einen 16-Jährigen aus Berlin handeln. Er sei nach einer ersten Vernehmung wieder freigelassen worden.

Das Opfer des Angriffs sagte der "Bild-Zeitung": "Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen. Das ist gut, dass die Polizei den Angreifer gefasst hat." Er befände sich noch immer mit einem Jochbeinbruch im Krankenhaus und laufe Gefahr, auf einem Auge zu erblinden.