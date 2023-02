Drama in Frankreich

Drama in Frankreich Mutter und sieben Kinder sterben bei Hausbrand

Entsetzen nach dem Brand: die Polizei in Charly-sur-Marne.

Ein Wäschetrockner fängt Feuer, die Folgen sind fatal: In einer Gemeinde östlich von Paris kommen eine Mutter und sieben Kinder bei einem Brand ums Leben. Der Vater überlebt mit schweren Brandverletzungen, erst nach Stunden kann das Feuer gelöscht werden.

Sieben Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren und ihre Mutter sind bei einem Hausbrand in Frankreich ums Leben gekommen. Auslöser des Brandes in der Gemeinde Charly-sur-Marne östlich von Paris sei ein Wäschetrockner gewesen, der Feuer gefangen habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 40 Jahre alte Vater der Patchwork-Familie überlebte mit schweren Brandverletzungen.

Ein als Feuerwehrmann ausgebildeter Nachbar rettete den Mann, als dieser versuchte, den Brandherd im Erdgeschoss zu bekämpfen. Nach ersten Informationen der Staatsanwaltschaft hatte die Mutter mit ihren sieben Kindern Zuflucht in der zweiten Etage des Hauses gesucht.

Dies erwies sich als tödliche Falle. Die Feuerwehr konnte die obere Etage des Reihenhauses in einer schmalen Straße nur schwer erreichen. Zudem waren die elektrischen Rollläden blockiert. Die Mutter und ihre Kinder, fünf Mädchen und zwei Jungen, erstickten. Der Vater befindet sich im Krankenhaus. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, wurde aber in ein künstliches Koma versetzt.

Etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand konnte erst nach mehreren Stunden am frühen Montagmorgen gelöscht werden. Ein Nachbarhaus wurde ebenfalls so sehr beschädigt, dass zwei Nachbarn ausquartiert werden mussten. Die Bürgermeisterin und die Präfektin sprachen den Betroffenen ihr Mitgefühl aus.