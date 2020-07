Eine Hitzewelle wird es nicht, doch nach den trüben Aussichten zum Wochenausklang, setzt sich in den kommenden Tagen wieder die Sonne durch. Zuvor müssen vor allem Menschen im Osten und Südosten Acht geben. Es herrscht Unwettergefahr.

Tief "Christiane" beschert den Menschen in Deutschland einen sehr nassen und windigen Sonntag. Und dabei wird es in einigen Regionen wahrscheinlich nicht bleiben: Nach Angaben der ntv-Wetterredaktion können sich kräftige Gewitter im Laufe des Nachmittags besonders im Osten und Südosten bilden. Im Südosten drohen Unwetter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen - die europäische Unwetter-Vorhersage-Organisation Estofex sieht außerdem ein erhöhtes Tornadorisiko.

Zum Wochenanfang setzt sich dann in der Bundesrepublik schnell wieder Hochdruckeinfluss durch, außerdem gelangt sehr heiße Luft in den Südwesten. Der Norden bleibt im Einfluss von kühlerer Meeresluft von Nordseetief "Dana". Es ist meist trocken und sonnig mit Hitze im Süden und kühlem sowie windigem Wetter im Norden.

Montag

In der Nacht klingen die Schauer und Gewitter überall ab, dazu herrschen 11 bis 15 Grad. Am Montag setzt sich dann mehrheitlich sonniges Wetter durch. Dichtere Quellwolken mit einzelnen Schauern gibt es noch im Nordwesten. Die Temperaturen erreichen 21 Grad an der Nordsee und heiße 33 Grad am Oberrhein.

Dienstag

An den Bedingungen ändert sich wenig. In Sachsen und Baden-Württemberg gibt es eine tropische Nacht, in der es nicht kälter als 20 Grad sein wird. Tagsüber wird es in Bayern bei 30 bis 35 Grad sehr heiß. Deutlich kühler bleibt es im Nordwesten mit 19 Grad an der Nordsee, andernorts sind es 20 bis 24 Grad. Dazu weht hier ein teils stürmischer Wind.

Mittwoch

Zur Wochenmitte erwarten die Küste ein paar Schauer und den Süden einzelne Gewitter. Der Rest des Landes genießt sonniges und trockenes Wetter. 17 Grad werden es an der Küste und maximal 29 Grad am Oberrhein.

Donnerstag

Am Donnerstag werden erneut große Temperaturgegensätze mit 18 Grad im Norden und hochsommerlichen 32 Grad im Südwesten erwartet. Dazu zeigt sich die Sonne. Es ist meist trocken, nur am Alpenrand treten einzelne Gewitter auf.

Freitag

Ab Freitag sehen die meisten Modelle die Sommerluft auch im Norden ankommen. Heißester Tag der kommenden Woche könnte der Samstag mit 25 Grad an der Küste und 35 Grad im Südwesten des Landes sein. Am Sonntag ist dann mit hochsommerlichen 23 bis 30 Grad zu rechnen. Eine anhaltende Hitzewelle ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Auch danach sieht es bei 22 bis 30 Grad nach "normalen" Sommertemperaturen aus. Dazu bleibt es bis Sonntag meist sonnig, nur wenige Schauer sind zu erwarten.