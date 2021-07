Nach Attentat in Amsterdam

Nach Attentat in Amsterdam Niederländischer Journalist de Vries tot

De Vries war zuletzt Vertrauensperson eines Kronzeugen in einem Prozess um das organisierte Verbrechen.

Der niederländische Crime-Reporter de Vries ist tot. Am 6. Juli wird in der Amsterdamer Innenstadt ein Attentat auf ihn verübt. Er kommt mit mehreren Kopfschüssen ins Krankenhaus, wo er nun seinen Verletzungen erliegt.

Der bekannte niederländische Investigativjournalist Peter R. de Vries ist laut Medienberichten nach dem Anschlag auf ihn am 6. Juli gestorben. "Peter hat bis zuletzt gekämpft, aber er hat den Kampf verloren", erklärte seine Familie in einer vom Sender RTL veröffentlichten Mitteilung.

Der 64-Jährige war vergangene Woche auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, sein Zustand galt die gesamte Zeit über als kritisch. Die Anteilnahme in den Niederlanden war sehr groß. De Vries war im gesamten Land bekannt. Die Attacke auf ihn befeuerte auch die Debatte um die Pressefreiheit.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach den Tätern. Sie nahm nur kurze Zeit nach dem Anschlag drei Männer fest. Einen Verdächtigen entließ sie wieder, die beiden anderen kamen in Haft. Sie könnten Mitglieder das "Mocro"-Clans sein, beide sind wegen anderer Delikte bereits polizeibekannt.

De Vreis trat regelmäßig als Sprecher von Opfern oder Zeugen bei Prozessen auf. Zuletzt war er Vertrauensperson des Kronzeugen in einem großen Prozess gegen das organisierte Verbrechen um den bereits inhaftierten Ridouan Taghi. Im Zusammenhang mit dem Prozess war bereits 2019 der Anwalt des Kronzeugen erschossen worden. Nach früheren Angaben von de Vries stand er auf Taghis "Abschussliste". Der Drogenboss gilt als meistgesuchter Verbrecher der Niederlande, seine Organisation wird von Staatsanwälten als "gut geölte Tötungsmaschine" beschrieben.