Das Tatmesser stahl der obdachlose Mann in einem Supermarkt.

Nürnberger Messerstecher muss in Haft

Wahllos Frauen attackiert Nürnberger Messerstecher muss in Haft

Scheinbar völlig wahllos greift ein Mann im vergangenen Dezember gleich drei Frauen auf der Straße mit einem Messer an - sie überleben nur dank schneller ärztlicher Hilfe. Nun wird der 39-Jährige verurteilt. Er muss lebenslang hinter Gitter.

Der Messerstecher von Nürnberg ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sprach den 39 Jahre alten Angeklagten des dreifachen versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls schuldig.

Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der zuletzt obdachlose Deutsche am Abend des 13. Dezember vergangenen Jahres wahllos und ohne Vorwarnung drei Frauen auf offener Straße mit einem zuvor in einem Supermarkt gestohlenen Messer angegriffen hatte.

Den möglichen Tod seiner Opfer habe der mehrfach vorbestrafte Angeklagte dabei billigend in Kauf genommen, sagte Vorsitzende Richterin Barbara Richter-Zeininger. Die Opfer überlebten die Messerstiche auf dem nächtlichen Nachhauseweg nur dank schneller ärztlicher Hilfe.

Einen Tag nach den Attacken im Stadtteil St. Johannis war der Mann festgenommen worden. Die Taten hatten die Menschen in der Region in Angst und Schrecken versetzt. Auf eine anschließende Sicherungsverwahrung und die von der Staatsanwaltschaft geforderte Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verzichtete das Gericht.