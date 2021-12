In den USA ist erstmals eine Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron entdeckt worden. Die Person ist vollständig geimpft und hat milde Symptome. Die USA reagieren, indem sie die Test-Vorgaben für alle Einreisenden verschärfen wollen.

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat auch die USA erreicht. Die zuerst in Südafrika entdeckte Virusvariante sei bei einem Menschen im Bundesstaat Kalifornien nachgewiesen worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Er sei am 22. November aus Südafrika in die Vereinigten Staaten eingereist.

Der oder die Betroffene war den Angaben zufolge vollständig geimpft - allerdings ohne Booster-Impfung - und entwickelte nur leichte Symptome einer Covid-Erkrankung. Die Person sei in Quarantäne und all ihre engeren Kontaktpersonen seien kontaktiert und negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Anthony Fauci, der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten und leitender medizinischer Berater des US-Präsidenten, beantwortete im Weißen Haus Fragen zu dem Fall und sagte: "Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war." Fauci zeigte sich mit Blick auf zukünftige Fälle erleichtert, "dass dieser Patient nur leichte Symptome hatte und sich zu bessern scheint." Er rief die Menschen zu Booster-Impfungen auf und riet dazu, nicht abzuwarten, ob es eine neue Impfung geben wird, die speziell auf die Omikron-Variante zugeschnitten ist.

Große Zahl an Mutationen "besorgniserregend"

Südafrika hatte am vergangenen Donnerstag die Entdeckung der Virusvariante bekannt gegeben, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den griechischen Buchstaben Omikron zugewiesen bekam. Seitdem tritt die Variante in immer mehr Ländern der Welt auf, unter anderem wurde sie bereits in Deutschland nachgewiesen. Die WHO stuft Omikron wegen der großen Zahl an Mutationen als "besorgniserregend" ein. Statistiken aus Südafrika deuten darauf hin, dass Omikron deutlich ansteckender ist als bisherige Varianten. Ob Omikron auch gefährlicher ist, wird derzeit von Wissenschaftlern weltweit untersucht.

Die Ausbreitung der neuen Variante hat Regierungen weltweit in Alarmbereitschaft versetzt. Viele Länder haben einen Einreisestopp für Passagiere aus Ländern des südlichen Afrikas verhängt. Wie eine CDC-Sprecherin erklärte, wollen die USA angesichts der Ausbreitung der neuen Variante die Coronatest-Vorgaben für Einreisende verschärfen. Geimpfte Ausländer müssen demnach künftig einen höchstens einen Tag alten negativen Coronatest vorweisen, bevor sie ein Flugzeug in die USA besteigen dürfen.

Bislang können geimpfte Ausländer einen bis zu drei Tage alten, negativen Corona-PCR- oder Antigen-Test vorlegen, wenn sie in die USA einreisen wollen. Bei ungeimpften US-Bürgern und ungeimpften Menschen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung darf der Test bereits jetzt höchstens einen Tag alt sein. US-Präsident Joe Biden könnte die Maßnahme am Donnerstag bei einer geplanten Rede zur Corona-Pandemie offiziell verkünden.