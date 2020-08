Mindestens drei Menschen sterben und Dutzende weitere werden verletzt, als eine Maschine der Fluggesellschaft Air India am Flughafen der Stadt Kozhikode über die Landebahn hinausschießt und in zwei Teile zerbricht. Ursache für das Unglück könnten starke Regenfälle gewesen sein.

Eine Maschine der Airline Air India Express ist bei der Landung am Flughafen der indischen Stadt Kozhikode im südwestindischen Bundesstaat Kerala über die Landebahn hinausgerutscht und in zwei Teile zerbrochen. Lokale Medien berichten von mindestens drei Toten, 35 weitere Menschen seien verletzt worden. An Bord der Maschine, die aus Dubai kam, waren nach Angaben von Air India 174 Passagiere - darunter zehn Kinder - sowie fünf Flugbegleiter.

Bei den Toten soll es sich laut CNN um einen der beiden Piloten und zwei Passagiere handeln. Auf Videoaufnahmen von Augenzeugen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, ist zu sehen, wie die Feuerwehr das Wrack wässert - Berichte über ein Feuer gibt es allerdings nicht.

Das Luftfahrtministerium teilte mit, die Rettungsarbeiten seien in vollem Gange. Verletzte würden ins Krankenhaus gebracht. Über die Ursache für den Vorfall ist bisher nichts Genaues bekannt. Laut Medienberichten soll es zum Zeitpunkt des Unglücks aber stark geregnet haben. Die Regenfälle erschweren demnach auch die Rettung der Passagiere und Crewmitglieder.

Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar sagte laut einem Bericht der "Times of India", er sei zutiefst betrübt angesichts der Tragödie. Seine Gebete gingen an die Hinterbliebenen der Opfer und die Verletzten. Innenminister Rajnath Singh twitterte, er bete für deren schnelle Genesung.