In einer Wohnung im schleswig-holsteinischen Elmshorn werden am Samstag zwei Frauenleichen entdeckt. Schnell ist klar, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden sind. In der Nähe des Tatorts stellt die Polizei wenig später einen 29-jährigen Mann. Doch die Details der Tat bleiben unklar.

In einem Wohnhaus in Elmshorn nahe Hamburg sind am Samstag die Leichen zweier Frauen gefunden worden. "Nach ersten Einschätzungen dürften die beiden Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein", teilte die Polizei in Bad Segeberg mit. In Tatortnähe wurde wenig später eine "tatverdächtige Person" gestellt und festgenommen. Inzwischen liegt gegen den 29-jährigen Mann ein Haftbefehl vor. Details zu den Hintergründen nannte die Polizei bisher nicht.

Ein Notarzt hatte bei den Opfern am frühen Samstagnachmittag nur noch den Tod feststellen können. Wie die beiden Frauen ums Leben kamen, ist unbekannt. Die Polizei schweigt zu den Details mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen in dem Fall. Nur so viel: Man sei seit dem frühen Samstagnachmittag in einem Großeinsatz gewesen, heißt es. Die Opfer seien 19 und 23 Jahre alt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll es sich um zwei Tunesierinnen handeln.

Die Leichen wurden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elmshorner Innenstadt gefunden. Dem festgenommenen Mann wird Mord in zwei Fällen vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mit. Er wohnt den Angaben nach in Baden-Württemberg und soll laut "Bild" fünffacher Familienvater sein. Zu einem möglichen Motiv gibt es keinerlei Informationen.