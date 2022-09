Die Suche nach einem Baby in Leipzig nimmt offenbar ein gutes Ende: Die Polizei hat die Frau aufgespürt, die am Donnerstag ein Baby samt Kinderwagen in einem Leipziger Einkaufszentrum entwendet haben soll. Die Sorgeberechtigten gaben an, das Baby kurzzeitig in die Obhut der Frau gegeben zu haben.

Der seit Donnerstag verschwundene Säugling aus Leipzig ist in Brandenburg gefunden worden. Der rund einen Monat alte Junge wurde dort zusammen mit der mutmaßlichen Täterin, die aus Brandenburg stammt, von Beamten aufgespürt, wie eine Polizeisprecherin in Leipzig sagte. Das Kind sei nach ersten Erkenntnissen wohlauf und sei dem Rettungsdienst übergeben worden.

Das Baby war am Donnerstagabend in einem Leipziger Einkaufszentrum samt Kinderwagen verschwunden. Die Sorgeberechtigten hätten angegeben, das Baby kurzzeitig einer Frau übergeben zu haben, um auf das Kind aufzupassen, sagte eine Polizeisprecherin ntv.de. Später seien Frau und Baby nicht mehr am vereinbarten Treffpunkt auffindbar gewesen.

"Das Kind wurde nicht weggerissen", sagte die Sprecherin zuvor zu den Umständen des Verschwindens. Die Frau sei zudem keine Fremde für die Familie. Nähere Angaben zu der Frau wurden aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht gemacht. Auch nicht dazu, in welchem Verhältnis die Frau zu der Familie des Jungen steht. Familiäre Streitigkeiten oder Sorgerechtskonflikte hat es nach Polizeiangaben aber nicht gegeben.

Das Baby wurde seit 17 Uhr am Donnerstag gesucht - die Polizei setzte dabei auch Hunde ein. Mit Beginn des Berufsverkehrs wurden die Maßnahmen nochmals intensiviert. Bereits in der Nacht seien viele Kollegen aus den verschiedensten Bereich an der Suche beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Auch eine Hundestaffel sei zum Einsatz gekommen. Zudem seien die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbetriebe und Taxi-Unternehmen informiert worden. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen würden überprüft. Das Einkaufszentrum, in dem der Säugling verschwand, befindet sich im Leipziger Stadtteil Gohlis auf der Georg-Schumann-Straße.