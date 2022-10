Ein 31-Jähriger soll versucht haben, gewaltsam in das Haus seiner Eltern in Nordrhein-Westfalen zu gelangen. Beim Eintreffen der Polizei soll der Mann diese mit gezogenen Messer angegriffen haben. Ein Ermittler schießt auf ihn, der alarmierte Notarzt kann nur noch den Tod feststellen.

Ein Polizist hat in Zülpich in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Randalierer erschossen, der Beamte mit einem Messer angegriffen haben soll. Der 31-Jährige sei durch den Schuss so schwer verletzt worden, dass ein alarmierter Notarzt nur noch den Tod des Mannes festgestellt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn gemeinsam mit.

Demnach waren die Beamten der Polizei Euskirchen am Mittag verständigt worden. Eine Anruferin habe angegeben, dass ein Mann versuche, gewaltsam in das Haus seiner Eltern zu gelangen. Vor Ort hätten die Polizisten den Tatverdächtigen angetroffen. "Nach den ersten Ermittlungen soll der Mann die Beamten unvermittelt mit einem gezogenen Messer angegriffen haben", hieß es.

Ein Beamter habe daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe auf den 31-Jährigen abgegeben, der wenig später gestorben sei. Die Angehörigen des Toten sowie die eingesetzten Polizisten würden psychologisch betreut. Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft hätten die Ermittlungen übernommen.

Zwei weitere Polizeieinsätze mit Todesfolge in NRW

In der vergangenen Woche ist ein Mann in Dortmund nach dem Einsatz von einem Taser gestorben. Die Polizisten waren wegen eines mutmaßlichen Randalierers im Stadtteil Dorstfeld im Einsatz. Dort ist es laut Polizei Recklinghausen zu Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte gekommen. Die Einsatzkräfte hätten eine Reanimation des Mannes begonnen und seien dann von einem Notarzt abgelöst worden. Im Krankenhaus sei der Mann gestorben.

Am 8. August war ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal in Dortmund von einem Polizisten erschossen worden. In diesem Fall laufen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen fünf Beamte. Nach dem bisher bekannten Ermittlungsstand soll ein Beamter sechs Mal mit einer Maschinenpistole auf den Jugendlichen geschossen haben. Der 16-Jährige starb, getroffen von vier Projektilen, im Krankenhaus. Die kritische Frage ist, ob und wie der Jugendliche mit einem Messer auf die Beamten zugegangen ist.