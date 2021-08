Priester in Westfrankreich ermordet

Verdächtiger stellt sich Polizei Priester in Westfrankreich ermordet

In einem kleinen Ort im Westen Frankreichs wird ein katholischer Geistlicher tot aufgefunden. Später begibt sich ein 40-Jähriger zu einer Polizeiwache und bekennt sich, den Mord begangen zu haben. Der Mann ist kein Unbekannter. Vor einem Jahr zündete er die Kathedrale von Nantes an.

In der Nähe der westfranzösischen Stadt Nantes ist ein katholischer Priester in einer kleinen Gemeinde getötet aufgefunden worden. Innenminister Gérald Darmanin sicherte den Katholiken im Land "nach dem dramatischen Mord" seine Unterstützung zu. Er wolle sich zum Ort des Verbrechens begeben, teilte er auf Twitter mit.

Wie der Sender Franceinfo berichtete, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 40 Jahre alten Mann handeln, der im vergangenen Jahr einen Brand in der Kathedrale von Nantes gelegt hatte. Der aus dem ostafrikanischen Land Ruanda stammende Mann hatte zuvor als freiwilliger Helfer in der Diözese gearbeitet, aber im drohte die Ausweisung aus Frankreich.

Zu seinem Motiv hatte der geständige Mann im vergangenen Jahr nichts gesagt. Teile der Kirche waren nach der Brandstiftung in Flammen aufgegangen, das Feuer zerstörte unter anderem die Hauptorgel und beschädigte Fenster.

Wie Franceinfo berichtete, sei der tote Geistliche in der Ortschaft Saint-Laurent-sur-Sèvre in den Räumlichkeiten einer Missionsbruderschaft entdeckt worden. Der tatverdächtige Mann habe sich am Vormittag der Polizei gestellt und sich zu der Tat bekannt, hieß es aus Justizkreisen.