An der Britischen Botschaft in Berlin hat ein Autofahrer einen Radfahrer tödlich verletzt. Offenbar hatte der Mann am Steuer gesundheitliche Probleme. Auch zwei weitere Menschen erleiden bei dem Zwischenfall Verletzungen.

Ein Autofahrer ist in Berlin gegen einen Sicherheitspoller an der Britischen Botschaft gekracht - und hat einen Radfahrer tödlich verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 27 Jahre alte Autofahrer einen "medizinischen Notfall" erlitten haben, wie die Polizei mitteilte. Auch der Autofahrer und eine Objektschützerin wurden demnach schwer verletzt. Die Polizistin sei von umherfliegenden Autoteilen getroffen worden. Zwei Passanten sollen einen Schock erlitten haben.

Das Auto erfasste den 57 Jahre alten Fahrradfahrer gegen 9.45 Uhr am Donnerstagmorgen an der Ecke Wilhelmstraße/Unter den Linden, wie es hieß - nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor. Danach prallte es gegen den fest verankerten Poller. Der Fahrradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Er erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Autofahrer und die Polizistin wurden den Angaben zufolge mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Für einen Zusammenhang mit dem russischen Angriff in der Ukraine gebe es keine Anhaltspunkte, hieß es weiter. Die Unfallstelle war eine Stunde lang gesperrt. Bilder vom Unfallort zeigten das stark beschädigte Auto. Die Poller an der Botschaft sollen terroristische Angriffe verhindern.

Die Feuerwehr hatte auf Twitter von fünf Verletzten geschrieben: eine lebensgefährlich verletzte Person sowie zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte. Die Deutsche Polizeigewerkschaft Berlin twitterte ebenfalls von mehreren Verletzten.