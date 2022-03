Es gibt einige starke Anti-Kriegs-Songs - John Lennons "Give Peace a Chance" gehört auf jeden Fall dazu. Genau dieses Lied wollen zahlreiche Radiostationen genau zur gleichen Zeit spielen, als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Aus Solidarität mit der Ukraine werden mehrere hundert Radiosender in Europa heute Morgen den John-Lennon-Song "Give Peace a Chance" spielen - als "hörbares Zeichen der Solidarität gegen den Krieg". In mehr als 25 Ländern, darunter auch in der von Russland angegriffenen Ukraine, wird das Lied um 8.45 Uhr laufen.

An der Aktion beteiligen sich allein in Deutschland rund 200 Programme, private und öffentlich-rechtliche Sender aller Genres. Auch viele RTL-Radiosender sind dabei. Auf europäischer Ebene nehmen Radiosender unter anderem aus Frankreich, Italien, Lettland, Island, Polen und Kroatien an der Friedensgeste teil. Der ukrainische Sender Radio Promin wird den Song ebenfalls spielen.

"Der Krieg in der Ukraine macht deutlich, wie fragil der Frieden und die Demokratie in einem Europa sind, das wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Aber zugleich auch, wie wichtig der Zusammenhalt, das Einstehen für Werte und die Verurteilung von Krieg in jeder Form ist. Deshalb wollen wir als gesamte Radiolandschaft ein hörbares Zeichen setzen, dass wir für friedliches Miteinander einstehen", erläutert die Geschäftsführerin der Radiozentrale, Grit Leithäuser. Die Radiozentrale steht als Initiator hinter der gemeinsamen Aktion. "Der Zusammenschluss der ukrainischen Medien, um überhaupt eine Berichterstattung in ihrem Land aufrechtzuerhalten, zeigt eindrücklich, dass in solchen Situationen die Informationsaufrechterhaltung ein so wertvolles und wichtiges Gut ist. Wir alle sind in Gedanken bei denjenigen, die in diesen Konflikt involviert sind."

"Die Schrecken des Krieges gegen die Ukraine treten jeden Tag deutlicher vor uns. Unsere Solidarität, unsere Menschlichkeit und unsere Unterstützung sind gefragt", ergänzte ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger. Es sei ein gutes Zeichen, wenn die Radiosender Europas mit diesem Song gemeinsam daran erinnerten. "Er gibt uns Kraft und fordert uns gleichzeitig auf, nicht wegzusehen."

Das Lied "Give Peace a Chance", das 1969 von der Plastic Ono Band veröffentlicht wurde, wurde während des legendären "Bed-in" für den Frieden von John Lennon und seiner Frau Yoko Ono in einem Hotelzimmer in Kanada aufgenommen. Es wurde zunächst zum Lied der Vietnamkriegs-Gegner.