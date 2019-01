In Teilen der USA könnte es in zu Rekord-Minusgraden kommen.

In einigen Teilen der USA bleiben die Schulen heute geschlossen, Dutzende Flüge werden gestrichen. Grund ist ein Wirbel arktischer Luft, der in vielen Bundesstaaten für extreme Kälte sorgt. Millionen Bürgern wird geraten, zu Hause zu bleiben.

Arktische Kälte hat weite Teile der USA fest im Griff: Der Nationale Wetterdienst der Vereinigten Staaten hat für den heutigen Mittwoch "eine der kältesten arktischen Luftmassen seit jüngerem Gedenken" angekündigt. In fast einem Dutzend Bundesstaaten von North Dakota bis Ohio werden die kältesten Temperaturen seit einer Generation erwartet. In Chicago soll es kälter werden als in Teilen der Antarktis.

In Teilen des US-Bundesstaates Illinois könnten die Temperaturen in den kommenden Tagen auf unter minus 34 Grad Celsius fallen, teilte der National Weather Service (NWS) am Dienstag mit und sprach von "lebensbedrohlichen arktischen Winden". Gouverneur J.B. Pritzker hat angesichts der Wetterprognosen bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Er sprach von einer "ernsthaften Gefahr für die Gesundheit der Menschen im ganzen Staat".

Auch der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, rief den Katastrophenfall aus. Im Bundesstaat Iowa, wo ähnliche Tiefstwerte erwartet werden, empfiehlt die zuständige NWS-Zweigstelle Bürgern, "tiefe Atemzüge" zu vermeiden und so wenig zu sprechen wie möglich: "Das hier ist die kälteste Luft, die viele von uns jemals erlebt haben", heißt es in ihrem Wetterbericht. "Das hier ist kein Fall von: 'Naja, es ist Iowa im Winter und diese Kälte kommt nun einmal vor.'"

Luft vom Nordpol

Millionen weitere US-Bürger wurden vor gefährlichen Minustemperaturen gewarnt, die im Mittleren Westen der USA auf minus 23 bis minus 40 Grad Celsius fallen könnten. Für eine Region im Bundesstaat Minnesota wurde aufgrund kalter Winde eine gefühlte Kälte von bis zu minus 54 Grad Celsius angekündigt. Grund für die Kältewelle ist ein Wirbel arktischer Luft, der sich von dem normalerweise um den Nordpol kreisenden Luftwirbel gelöst hat.

Unternehmen wiesen ihre Angestellten an, zu Hause zu bleiben, viele Schulen bleiben geschlossen. Hunderte Flüge wurden gestrichen: In Atlanta im südöstlichen Bundesstaat Georgia wurden rund 300 Flüge abgesagt, in Chicago mehr als 400 Flüge. Auch auf dem kanadischen Flughafen Toronto wurden 200 Flüge gestrichen.