Während des Einsatzes rund um den Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden überwacht die Polizei mehrere Mitglieder des Berliner Remmo-Clans. Trotzdem konnten offenbar zwei der Verdächtigen entkommen. Nach ihnen wird seitdem gefahndet.

Bei einem großangelegten Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Dresdner Juwelenraub, bei der am Dienstag mehr als 1600 Beamte in Berlin gegen den Remmo-Clan vorgegangen sind, ist es wohl zu einer schwerwiegenden Panne gekommen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, verloren die Ermittler der Polizei zwei der fünf Verdächtigen während der Observation aus den Augen. Die Zwillingsbrüder Mohamed und Abdul Majed Remmo sind seitdem auf der Flucht. Laut Informationen des Blattes nahmen Spezialkräfte gegen 3 Uhr in der Nacht mit Wissam Remmo den ersten Verdächtigen fest. Anschließend habe die Einsatzleitung beschlossen, die übrigen Tatverdächtigen am Morgen in ihren Wohnungen zu verhaften.

Eine offenbar folgenschwere Entscheidung: In der Zwischenzeit sollen einige der Männer ihr Handy ausgeschaltet haben. Abdul Amjed soll schließlich am frühen Morgen in einem Renault Megane geflüchtet sein. Auch sein Bruder Mohamed konnte den Spezialkräften diesen Informationen zufolge entkommen. Die Fahndung nach den 21-jährigen Zwillingen aus dem Berliner Clan-Milieu läuft noch. Das Fluchtauto des einen Mannes war bereits am Dienstagabend gefunden worden.

Die Brüder sollen zusammen mit den drei verhafteten Komplizen aus dem arabischstämmigen Berliner Remmo-Clan am 25. November 2019 in den historischen Teil der Dresdner Schatzkammer eingebrochen sein und dort wertvollen Juwelen-Schmuck gestohlen haben. Die Polizei war den Verdächtigen unter anderem durch Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras, Spuren am Tatort und Spuren in einem später gefundenen Fluchtauto auf die Spur gekommen. Ob und wie viele Hinweise zu den Gesuchten inzwischen bei der federführenden Staatsanwaltschaft in Dresden eingingen, ist bislang nicht bekannt. Die Fahndung wurde am Mittwochabend auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ..." verbreitet.