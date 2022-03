Ein emiratisches Schiff mit einer 30-köpfigen Besatzung ist im Persischen Golf gesunken. Retter versuchten mit Hubschraubern und Booten, die Crewmitglieder in Sicherheit zu bringen. Das Schiff sei bei schlechten Wetterbedingungen vor der Hafenstadt Asaluje gesunken.

Ein Frachtschiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist kurz vor der iranischen Küste im Persischen Golf gesunken. 16 der 30 Besatzungsmitglieder konnten kurz nach dem Unglück gerettet werden, wie ein iranischer Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Tasnim sagte. Die Suche nach den 14 übrigen Crew-Mitgliedern dauerte demnach noch an. Das Frachtschiff transportierte nach iranischen Angaben Autos und sank 50 Kilometer vor der Hafenstadt Assalujeh in der iranischen Provinz Buschehr.

Der iranische Wetterdienst hatte am Mittwoch wegen starken Windes und hohen Wellengangs in der Region gewarnt. Das Schiff sei demnach bei schlechtem Wetter gesunken, sagte in Beamter der Provinzbehörden in Buschehr der Nachrichtenagentur Irna. Drei Rettungsboote wurden seinen Angaben zufolge zum Unglücksort geschickt, wo die Schiffbrüchigen mit Rettungswesten im Wasser trieben. Die Einsatzkräfte setzen auch Hubschrauber zur Bergung ein. Zum Namen und zum Zielhafen des Schiffes machten die iranischen Behörden zunächst keine Angaben.

Am Dienstag war es vor der US-Küste zu einer Havarie gekommen. Die "Ever Forward", das Schwesterschiff der "Ever Given" war vor dem US-Bundesstaat Maryland gestrandet. Die US-Küstenwache teilte mit, das Schiff liege in der Chesapeake Bay außerhalb des Kanals auf Grund, behindere aber den Verkehr anderer Containerschiffe nicht. Das Containerschiff wird von Evergreen Marine betrieben, dem taiwanischen Transportunternehmen, das auch die "Ever Given" betreibt. Das 400 Meter Lange Containerschiff "Ever Given" war im März 2021 im Suez-Kanal auf Grund gelaufen und hatte die wichtige Route tagelang in beiden Richtungen blockiert.