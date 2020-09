Maskenverweigerer in Tui-Flieger Rund 200 Fluggäste müssen in Quarantäne

Nach einem Tui-Flug von Griechenland nach Wales müssen alle Insassen der Maschine in Quarantäne. Mehrere Passagiere sollen sich nicht an die Maskenpflicht gehalten und Hygieneregeln verletzt haben. 16 Urlauber sind bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden. 16 Gäste des Ferienfliegers seien bereits positiv getestet worden, berichtete der Sender BBC. Sieben davon seien britischen Gesundheitsexperten zufolge höchstwahrscheinlich an Bord schon ansteckend gewesen.

Auf dem Flug von der Insel Zakynthos nach Cardiff in Wales am 25. August sollen etliche Passagiere die Corona-Schutzmaßnahmen ignoriert haben. Viele hätten nicht wie vorgeschrieben Masken getragen, die Besatzung sei kaum eingeschritten, hieß es. "Der Flug war ein Debakel", sagte eine Frau der BBC. Viele Fluggäste seien ohne Masken im Flieger herumspaziert, um sich mit Bekannten zu unterhalten. Einige hätten ihre Maske lediglich unter der Nase oder unter dem Kinn getragen. Die Maschine sei voller "egoistischer Cov-Idioten" gewesen, sagte sie in Anspielung auf die Lungenkrankheit Covid-19. Ein Mann sagte der BBC, er habe das Kabinenpersonal darauf aufmerksam gemacht, dass einige Passagiere ständig ihre Masken abnehmen würden. "Keiner von der Crew sprach diese Menschen an. So etwas habe ich bislang bei keinem meiner Flüge erlebt."

Der Reisekonzern Tui teilte mit, die Sicherheit und das Wohlergehen der Passagiere und der Besatzung habe höchste Priorität. Den Vorwürfen werde genau nachgegangen. Eine Beraterin der walisischen Gesundheitsbehörde sagte der BBC, dass es in den letzten Wochen etwa 30 Corona-Infektionen bei Zakynthos-Rückkehrern festgestellt worden seien. Sie gehe davon aus, dass die Zahl der Fälle weiter steigen werden.