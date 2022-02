In Oberbayern kommt es zu einem folgenschweren Unglück: Zwei S-Bahnen stoßen zusammen. Ein Mensch wird dadurch getötet, es gibt zahlreiche Verletzte. Warum die Kollision passierte, ist noch unklar.

Beim Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München sind ein Mensch getötet und mindestens 14 Menschen verletzt worden. 80 weitere Fahrgäste würden medizinisch untersucht, sagte ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums. Zunächst hatte die Polizei von rund 30 Verletzten gesprochen. Die Identität des tödlich verletzten Opfers steht bisher nicht fest. Die Feuerwehr berichtete, dass es sich um einen Fahrgast handele. Die Bahnen waren gegen 16.35 Uhr in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn südlich der bayerischen Landeshauptstadt zusammengestoßen. Die Ursache ist noch völlig unklar.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Züge der S7 südlich von München in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. In dem Bereich des Zusammenstoßes ist die Bahnstrecke eingleisig. Warum beide Züge gleichzeitig auf der Strecke gefahren seien, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher. Das Polizeipräsidium arbeite dabei mit der Bundespolizei zusammen. Die Bahnsicherheit liegt üblicherweise im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei.

Laut dem Polizeisprecher ist einer der Züge wohl entgleist, beide Bahnen stünden aber noch aufrecht. Für die Bergungsarbeiten und die Ermittlungen waren rund 130 Polizisten und zahlreiche Feuerwehrleute vor Ort. Auch Hubschrauber von Polizei und Rettungskräften waren im Einsatz.

Bis zum frühen Abend wurden alle Fahrgäste aus den Zügen gebracht. Ein Großteil von ihnen kam zur weiteren Betreuung ins Kloster Schäftlarn. Ein Verletzter sei zunächst eingeklemmt gewesen, habe aber befreit werden können, hieß es von der Polizei. Über die Schwere der Verletzungen der Opfer gibt es noch keine Angaben.

Beinahe-Kollision schon vor einem halben Jahr

Ntv-Reporter Christof Lang berichtet, bereits vor einem halben Jahr sei es am selben Streckenabschnitt beinahe zum Zusammenstoß zweier S-Bahnzüge gekommen. Damals sei einer der Züge zu früh aus dem Bahnhof herausgefahren. Die beiden Lokführer hätten den jeweils anderen Zug aber noch gesehen und rechtzeitig bremsen können.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich tief betroffen. "Das sind schreckliche Nachrichten", twitterte er. "Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen allen Verletzten des S-Bahn-Unglücks schnelle Genesung." Söder fügte hinzu: "Danke an all die Rettungskräfte für ihren schnellen Einsatz."

Deutsche Bahn spricht Angehörigen Mitgefühl aus

"Den Angehörigen der Unfallopfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung", schrieb Heiko Büttner, Chef der S-Bahn München. Zudem richtete die Bahn eine Telefonhotline ein - diese hat die Nummer 0800 3 111 111. Nach Auskunft Büttners wurden Ermittlungen eingeleitet. Zur Ursache des Unglücks könne man derzeit noch keine Aussage machen. Die Bahnstrecke zwischen Großhesselohe Isartalbahnhof und Wolfratshausen wurde gesperrt, es wurden Busse eingesetzt.

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Später wurde mitgeteilt, dass wegen eines Rettungsdienst- und Polizeieinsatzes die Strecke gesperrt sei und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden sei.