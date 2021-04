Fund in New York

Schmuggler sperrt Vögel in Lockenwickler

(Foto: US Attorney’s Office for the Eastern District of New York)

In New York sind Finken aus Guyana bei Vogelwettbewerben besonders beliebt. Aber wie kommen die Tiere in die USA? In Lockenwicklern. Legal ist das allerdings nicht.

Einem nicht ganz alltäglichen Schmuggelfall sind Zöllner am New Yorker Flughafen John F. Kennedy auf die Spur gekommen. Die Beamten entdeckten am Körper eines Mannes insgesamt 35 lebende Finken. Die Vögel waren in kleinen Spezialbehältern an den Knöcheln und der Innenseite der Jacke befestigt, teilte die US-Bundesanwaltschaft mit. Demnach versuchte der Mann, die Finken aus Guyana für Gesangswettbewerbe ins Land zu schmuggeln.

Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten am Körper des Mannes mehrere längliche Behälter, deren Öffnungen mit Netzen bedeckt waren, durch die die Finken atmen konnten. Der Mann baute die kleinen improvisierten Käfige aus Lockenwicklern, wie auf online veröffentlichten Fotos zu sehen ist.

Auf Befragung der Beamten hin sagte der Mann, dass ihm 3000 Dollar für den Transport der Vögel in die USA angeboten worden seien. Er habe davon bereits 500 Dollar als Anzahlung erhalten, als er aus Guyanas Hauptstadt Georgetown ausreiste. Den Rest des Geldes sollte er bei der Übergabe der Vögel in den USA erhalten. Gegen eine Kaution von 25.000 Dollar (knapp 21.000 Euro) wurde der Mann nach der Befragung auf freien Fuß gesetzt. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft.

Vor allem in den New Yorker Stadtteilen Queens und Brooklyn werden regelmäßig Gesangswettbewerbe mit Wetten auf die zartesten Tierstimmen abgehalten. Finken aus dem südamerikanischen Guyana sind wegen ihrer melodischen Stimmen besonders beliebt. Nach Angaben einer US-Tierschutzbehörde kann ein siegreicher Fink mehr als 10.000 Dollar einbringen.