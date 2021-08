Schüsse in Hamburg - 29-Jähriger in Haft

Zusammenhang mit Rappermilieu? Schüsse in Hamburg - 29-Jähriger in Haft

In der Hansestadt fallen Schüsse, ein Mann wird offenbar am Bein verletzt. Doch sowohl von Täter als auch Opfer fehlt zunächst jede Spur. Nach einer Großfahndung sitzt nun ein Mann in Untersuchungshaft. Die Polizei prüft, ob der Vorfall mit einem Prozess um einen Streit im Rappermilieu in Verbindung steht.

Nach Schüssen in Hamburg sitzt ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Der Mann sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ergangen. Zeugen hatten am Freitagvormittag von Schüssen auf dem Gorch-Fock-Wall am Rande der Innenstadt berichtet. Wahrscheinlich sei dabei ein Mensch am Bein verletzt worden, hatte die Polizei am Vortag mitgeteilt. Das Opfer war allerdings verschwunden.

Zunächst hatten Polizisten einen Mercedes-Benz angehalten und dessen drei Insassen auf dem Präsidium vernommen. Ein Tatverdacht gegen die drei Personen hatte sich aber nicht erhärtet. Stattdessen war der 29-Jährige schnell in den Fokus geraten, den die Ermittler für den Schützen hielten. Dieser habe sich im Laufe des Abends nach Ankündigung durch seinen Rechtsanwalt im Polizeipräsidium gestellt. Er sei daraufhin vorläufig festgenommen und am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden. "An der Aufklärung der Hintergründe arbeiten die Ermittlungsbehörden weiter mit Hochdruck", hieß es in der Mitteilung.

Zu Medienberichten, der Vorfall könnte im Zusammenhang mit einem Prozess am Landgericht stehen, machte die Polizei zunächst keine Angaben. Dies werde geprüft. Laut NDR geht es beim besagten Prozess um einen Streit im Rappermilieu. Schon am Vortag hatten sich der Polizei zufolge mehrere Zeugen während der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission gemeldet, die Hinweise zum Tatablauf geben konnten. Dazu könnten aber wegen der andauernden Ermittlungen noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Der 29-Jährige habe gegenüber den Ermittlern zunächst keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht, so die Polizei. In seiner Wohnung in Barmbek-Nord wurden den Angaben zufolge mögliche Beweismittel sichergestellt.