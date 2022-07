In einem großen Einkaufszentrum in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen fallen Schüsse. Die Polizei berichtet von getroffenen Personen, ob es Tote gibt, ist unklar. Auch, wer die Schüsse abgibt, ist noch nicht bekannt. Kurz nach dem Vorfall meldet die Polizei eine Festnahme.

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt via Twitter mit. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, ist noch unklar. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr als hundert Menschen verließen nach den Schüssen rennend das Gebäude.

Kurz nach den ersten Tweets schrieb die Polizei, dass eine Person im Zusammenhang mit der Schießerei festgenommen worden sei. Zur Identität der Person gab es keine Angaben. Die Einsatzkräfte seien weiter massiv präsent und arbeiteten daran, sich einen Überblick zu verschaffen, schrieb die Polizei.

Bei dem Einkaufszentrum handelt es sich um die Shopping-Mall "Field's". Diese befindet sich im Stadtteil Amager zwischen dem Zentrum und dem Flughafen der Stadt. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant.

