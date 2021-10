Unzählige Menschen suchen Schutz auf den Dächern ihrer Häuser: Die starken Regenfälle in Griechenland sorgen für Chaos auf den Straßen und in vielen Wohngebieten. Ein Wetterwechsel ist vorerst nicht in Sicht.

Unwetter mit schweren Regenfällen haben in Griechenland erhebliche Behinderungen im Verkehr sowie Überschwemmungen verursacht. Hunderte Menschen mussten sich auf Dächer retten, um nicht in ihren überschwemmten Häusern zu ertrinken. Allein in Athen musste die Feuerwehr am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag mehr als 1400 Mal ausrücken, um Menschen zu retten und Wasser aus überschwemmten Häusern zu pumpen, teilte der Zivilschutz mit. Hunderte Fahrzeuge blieben in überschwemmten Straßen stecken.

Opfer gab es bis Freitagmorgen nicht, teilten die Behörden mit. Der Zivilschutz schloss aus diesem Grund in der Nacht zum Freitag und bis 8 Uhr morgens die zwei wichtigsten Verkehrsadern Athens an der Küste und die Autobahn in den Norden Griechenlands. "Wir müssen vorsichtig sein, die Gefahr ist groß", sagte der für den Zivilschutz zuständige Minister Christos Stylianides im Staatsfernsehen.

Die meisten Schulen und alle Behörden, die nicht mit Rettungsdiensten zu tun haben, blieben am Freitag geschlossen. Vielerorts sei "so viel Wasser heruntergekommen, wie es im ganzen Jahr im Durchschnitt regnet", sagte ein Meteorologe im Staatsfernsehen. Schwere Regenfälle gab es am Morgen auch auf der Ferieninseln Rhodos, Kos, Santorin, Mykonos und in Teilen Kretas. Mit einer Wetterbesserung rechnet das Wetteramt erst am Sonntag.