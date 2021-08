Der Notruf ist schwer verständlich und löst einen Großeinsatz in der Nordsee aus. Fünf Schiffe und mehrere Hubschrauber suchen drei Menschen, die nach dem Kentern ihres Bootes in der aufgewühlten See treiben. Zwei können gerettet werden. Beim Dritten müssen die Einsatzkräfte mit ansehen, wie ihn die See schluckt.

Beim Untergang einer Segeljacht in der Nordsee vor Niedersachsen ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen mitteilte, wurden bei dem Vorfall am Vorabend zwei weitere Mitglieder der Besatzung von einem Hubschrauber der deutschen Marine aus dem Wasser gerettet. Für ihren Begleiter gab es keine Hoffnung mehr.

Der Mann wurde laut DGzRS bei einer großangelegten Such- und Rettungsaktion vor den Inseln Baltrum und Langeoog zwar "leblos unter der Wasseroberfläche treibend" gefunden. Eine Bergung war aber unmöglich. Als Seenotretter den Körper aus dem aufgewühlten Meer ziehen wollten, versank er in den bis zu vier Meter hohen Wellen. "Für ihn gibt es keine Hoffnung mehr", erklärte die DGzRS.

Nach Angaben der DGzRS war von der Jacht am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr ein "schwer verständlicher Notruf" abgesetzt worden. Eine Eingrenzung des Unglücksorts war nur über eine Handyortung möglich. Anschließend lief eine Rettungsaktion an, an der sich fünf DGzRS-Seenotrettungskreuzer und mehrere Rettungshubschrauber beteiligten. Sie wurden von weiteren Schiffen sowie von Kräften der Feuerwehr auf den Inseln Langeoog und Baltrum unterstützt.

Nach Angaben des Feuerwehrverbands des Landkreises Aurich suchten dessen Helfer die Strände nach den Schiffbrüchigen ab und beobachteten das Seegebiet davor. Die beiden Überlebenden wurden demnach mehrere Stunden nach der Havarie gegen 21.30 Uhr beziehungsweise gegen 22.00 Uhr von der Besatzung eines Rettungshubschraubers der Marine im Wasser gesichtet und an Bord geholt.

Nach Angaben der Rettungskräfte handelte es sich um eine jüngere Frau und einen jüngeren Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die beiden Geretteten wurden anschließend zur Behandlung in Krankenhäuser geflogen. Auch ihr vermisster Begleiter war demnach um die 20 Jahre alt.