In der Ukraine ist der kleine Jack-Russel-Terrier Patron bereits ein Held. Der Vierbeiner soll sich das Minensuchen selbst beigebracht und so bereits über 200 Sprengkörper aufgespürt haben. Nun bedankt sich Präsident Selenskyj bei Patron für seinen "selbstlosen Dienst".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau einen Minensuchhund mit einer Medaille ausgezeichnet. Der kleine Jack Russell Terrier Patron bekam den Orden "Für selbstlosen Dienst" verliehen, wie die Agentur Interfax-Ukraine mitteilte.

"Heute möchte ich jene ukrainischen Helden auszeichnen, die unser Land bereits von Minen befreien. Und zusammen mit unseren Helden auch einen wunderbareren kleinen Soldaten - Patron - der nicht nur hilft, Sprengstoffe zu neutralisieren, sondern auch unseren Kindern die notwendigen Sicherheitsregeln in minengefährdeten Gebieten beizubringen", sagt Selenskyj.

Ein Video zeigt Patron bellend vor Selenskyj und Trudeau an der Leine seines Herrchens vom Zivilschutz. Dem kleinen Jack-Russell-Terrier wird zugeschrieben, mehr als 200 Sprengstoffe aufgespürt und ihre Detonation verhindert zu haben. Angeblich soll der zweieinhalb Jahre alte Hund sich das Minensuchen selbst beigebracht haben. Bereits vor seiner offiziellen Ehrung galt Patron in der Ukraine als Volksheld.

Auch international ist der Vierbeiner bereits bekannt - mehrere internationale Medien wie "The Independent" oder "ABC-News" schrieben über Patron. Mehr als 200.000 Menschen folgen dem braun-weißen Vierbeiner und seinen gefährlichen Einsätzen auf Instagram. Die Ukraine gilt seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine 2014 und dem russischen Überfall vom 24. Februar dieses Jahres als eines der am stärksten verminten Länder der Welt.