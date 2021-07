Brauchtum in Memmingen

Brauchtum in Memmingen Stadtbachfischen - jetzt auch mit Frauen

Beim traditionellen Fischertag in Memmingen durften bisher nur männliche Mitglieder eines Vereins nach Forellen jagen. Ein ortsansässiges Amtsgericht stellt nun fest, das ist nicht rechtens. Deshalb dürfen Frauen nun auch mitfischen und müssen nicht nur als "Kübelfrauen" ihr Dasein fristen.

Die bisher nur Männern erlaubte jahrhundertealte Tradition des Memminger Stadtbachausfischens muss auch für Frauen geöffnet werden. In einem nun verkündeten Urteil wies das Memminger Landgericht die Berufung des Fischertagsvereins gegen ein entsprechendes Urteil des örtlichen Amtsgerichts zurück.

Bald nicht nur Männer in Sicht beim Stadtbachfischen in Memmingen. (Foto: dpa)

Das Landgericht begründete die Entscheidung anders als die Vorinstanz aber nicht mit Diskriminierung, sondern mit einem Verstoß gegen den Vereinszweck. Denn Zweck des Vereins sei der Dienst für Heimatpflege, Heimatkunde, Kultur und Umweltschutz - es gehe nicht darum, an eine althergebrachte Rollenverteilung der Geschlechter zu erinnern. Deshalb erfordere der Vereinszweck auch nicht, dass wie bisher Frauen nur als "Kübelfrauen" neben dem Bach zugelassen werden und nur Männer die Forellen aus dem Stadtbach fischen dürfen.

Der Richter verwies in der Urteilsbegründung auch darauf, dass der Verein sich in den vergangenen Jahren von einer absolut getreuen Nachbildung historischen Geschehens entfernt habe. Neben der Erinnerung sei gleichermaßen der Spaßfaktor getreten. Auch seien die Zugangsvoraussetzungen für Männer herabgesetzt worden. Früher mussten diese seit mindestens zehn Jahren in Memmingen wohnen, heute reichen fünf Jahre und selbst nach einem Wegzug dürfen Männer weiter mitfischen. Außerdem müsse keine historische Kleidung getragen werden. Zudem dürften Frauen etwa beim von dem Verein veranstalteten Wallensteinfest männliche Soldaten darstellen.

Ein Fisch-Spektakel mit bis zu 30.000 Besuchern

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit ließ das Gericht die Revision zum Bundesgerichtshof zu. Der Fischertagsverein ist in Memmingen der zentrale örtliche Kulturverein, zum jährlichen Fischertag kamen vor der Corona-Pandemie 20.000 bis 30.000 Besucher. Beim Ausfischen wird zum Fischerkönig gekürt, wer die schwerste Forelle fängt. Frauen können zwar Mitglied in dem Verein werden, durften aber bisher nicht mitfischen - dies muss sich nun ändern.

Neben der Frage fehlender Gleichberechtigung steht der Fischertag allerdings auch aus Tierschutzgründen in der Kritik. Die Tierschutzorganisation Peta findet das bayerische Brauchtum so brutal wie Stierkämpfe in Spanien. Eine Internet-Petition mit der Forderung, das Wettfischen zu verbieten, unterzeichneten bis Mittwoch rund 18.000 Unterzeichner.