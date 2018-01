Panorama

Wieder Fund in Supermarkt-Ware: Stecknadel in Burger-Brötchen entdeckt

Kunden eines Supermarktes in Offenburg müssen beim Verzehr von Lebensmitteln derzeit besonders wachsam sein. Denn: Immer wieder werden in den verkauften Waren Nadeln entdeckt. Die spitzen Gegenstände können lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

In Nahrungsmitteln eines Offenburger Discounters ist bereits zum sechsten Mal eine Stecknadel gefunden worden - diesmal in einem Burger-Brötchen. Eine Kundin habe den spitzen Gegenstand beim Aufschneiden der abgepackten Ware entdeckt, so die Polizei. Verpackung und Nadel hat sie demnach schon weggeworfen.

Der Kaufland-Markt, von dem alle betroffenen Produkte stammten, untersuchte am Vormittag sämtliche infrage kommenden Produkte mit einem speziellen Scanner. Weitere metallische Gegenstände wurden nicht gefunden, wie das Unternehmen mitteilte. Außerdem wurden in dem Discounter die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Auch Kameras und zusätzliches Personal werden eingesetzt.

Alle bislang betroffenen Nahrungsmittel waren in Kunststoff verpackt und bereits vor Weihnachten gekauft worden, erklärte die Polizei. Das genaue Kaufdatum konnte noch nicht festgestellt werden. Eine "gemeinsame Ermittlungsgruppe des Fachbereichs 'Gewerbe und Umwelt'" und der Kriminalpolizei sei eingerichtet worden. Kaufland tauschte Produkte der bislang betroffenen Sortimente in dem Markt komplett aus.

Nadeln gelangten wohl im Markt in die Ware

Seit Dezember waren in den abgepackten Produkten mehrfach die bis zu vier Zentimeter großen handelsüblichen Nadeln gefunden worden - unter anderem in einem Bagel, einem Aufbackbrötchen, einer Packung Toastbrot und einem Salami-Snack. Verletzt wurde niemand, die Nadeln waren stets vor dem Verzehr gefunden worden.

Beim Verschlucken können solch spitze Gegenstände schwere innere Verletzungen verursachen. Kaufland appellierte an die Kunden, auf verdächtige Einstiche an den Waren zu achten - vor allem bei weichen Lebensmitteln wie Backwaren oder auch Süßwaren und Frikadellen, in die eine Nadel leicht eingeführt werden könne.

Wie die Nadeln in die Nahrungsmittel kamen, ist weiter unklar. Sicher ist den Angaben zufolge nur, dass sie erst im Markt in den Lebensmitteln platziert wurden - vermutlich Mitte Dezember.

Quelle: n-tv.de