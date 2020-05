Diese Zahlen machen Hoffnung: In Südkorea werden nur noch vier neue Corona-Fälle gemeldet. Die Erkrankten seien alle eingereist oder zurückgekehrt. In den Gemeinden gibt es derweil keine weiteren Infektionen. Der Staatschef lobt das Verhalten der Bevölkerung.

Erstmals seit Februar hat Südkorea landesweit keine lokalen Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehr gemeldet. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden am Mittwoch lediglich am Flughafen vier importierte Fälle festgestellt. Dabei handelte es sich um Personen, die aus dem Ausland eingereist oder zurückgekehrt sind.

"Es gab keine Infektionen in den Gemeinden", sagte Kwon Jun Wook von der Zentrale für Krankheitskontrolle. Präsident Moon Jae In äußerte sich auf Twitter erfreut über die Entwicklung: Zum ersten Mal seit 72 Tagen "null lokal bestätigte Covid-19-Patienten", das sei auf die Leistung der Menschen in Südkorea zurückzuführen.

Die Gesamtzahl der erfassten Infektionen stieg den Angaben zufolge auf 10.765. Bisher gab es 247 Todesopfer in Verbindung mit Sars-CoV-2. Der erste Fall wurde in Südkorea am 20. Januar nachgewiesen. Den bisherigen Höhepunkt des Ausbruchs gab es Ende Februar mit mehr als 900 Neuerkrankungen innerhalb von 24 Stunden.

Seit Südkorea den Ausbruch im März dank eines rigiden Testprogramms und der entschlossenen Nachverfolgung von Infektionsketten weitgehend unter Kontrolle gebracht hat, gilt das Land als ein Vorbild für die Bekämpfung des Virus. Seit Mitte April wurden offiziell stets weniger als 20 neue Infektionsfälle an einem Tag gemeldet.