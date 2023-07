(Foto: via REUTERS)

Die Waldbrände auf Rhodos breiten sich immer weiter aus. Tausende Menschen müssen ihre Häuser oder Hotels verlassen. Unter diesen Umständen will TUI keine Urlauber mehr auf die Insel fliegen. Flüge gibt es dennoch - aber nur Richtung Deutschland.

Der deutsche Reiseanbieter TUI will in den kommenden Tagen keine Urlauber mehr auf die von Waldbränden betroffene Insel Rhodos bringen. Zwar seien noch einige Flüge geplant - sie sollten aber keine Menschen nach Rhodos transportieren, sondern Urlauber von dort aus zurückfliegen, sagte eine Sprecherin des Touristikkonzerns. Bis Dienstag würden keine neuen Gäste auf die Insel geflogen.

Der TUI-Konzern habe derzeit rund 40.000 Gäste auf Rhodos, sagte die Sprecherin. "Darunter sind 7800, die vom Feuer betroffen sind und in Unterkünfte beziehungsweise Hotels evakuiert wurden."

Das griechische Außenministerium hat am Flughafen inzwischen einen Hotspot eingerichtet, wo Touristen unbürokratisch eine Ausreisegenehmigung erhalten, wenn sie wegen der großen Waldbrände auf der Insel keine Ausweispapiere mehr haben. Das berichtet der griechische Staatssender ERT. Viele Menschen hätten vor dem Feuer flüchten müssen und unter Umständen keine Zeit mehr gehabt, ihr Hab und Gut mitzunehmen.

Dörfer und Hotels werden evakuiert

Seit Samstag wurden 19.000 Menschen aus Dörfern und Hotels in Sicherheit gebracht. Es handele sich um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe, teilte das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit. Nach ersten Schätzungen der Polizei seien 16.000 Menschen auf dem Landweg und 3000 Menschen von Stränden aus über das Meer in Sicherheit gebracht worden.

Vorsorglich seien bislang zwölf Dörfer sowie sämtliche Hotels in den betroffenen Regionen evakuiert worden. Besonders betroffen war die bei Touristen beliebte Region rund um den Ferienort Lindos mit seiner berühmten Akropolis aus dem 4. Jahrhundert.

Im Kampf gegen den seit Tagen andauernden Brand befürchten die Einsatzkräfte, dass starker Wind die Flammen weiter anfacht und so die Löscharbeiten behindert. Die Behörden warnten, der Einsatz zur Eindämmung des Feuers werde noch mehrere Tage dauern.