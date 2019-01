Havarie-Alarm im Wattenmeer: In der Elbemündung vor Cuxhaven kommt ein Frachtschiff mit gefährlicher Ladung an Bord von der Fahrrinne ab. Der Gefahrgut-Tanker sitzt fest. Die Helfer hoffen auf die nächste Flut.

Ein mit Gefahrgut beladener Öl- und Chemikalientanker ist in der Nacht in der Elbe vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Die "Oriental Nadeshiko" sei gegen 1.00 Uhr morgens bei einsetzender Ebbe am Rand der Fahrrinne "festgekommen", teilte das Havariekommando mit. Das 124 Meter lange und 20 Meter breite Frachtschiff sitzt seitdem auf der Höhe von Otterndorf fest. Bisher seien nach Angaben der Besatzung keine Schäden am Schiffsrumpf festgestellt worden, heißt es. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die unter der Flagge Panamas fahrende "Oriental Nadeshiko" hat laut Havariekommando rund 9000 Tonnen Ladung der Gefahrgutklasse 3 an Bord. Darunter befinden sich Stoffe, die als Konservierungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Lösungsmittel und für Brennstoffe verwendet werden. Einem Sprecher zufolge ist das Schiff "nicht voll beladen".

Ein Bergungsversuch kann den Angaben zufolge frühestens mit dem Mittagshochwasser gegen 13.00 Uhr erfolgen. Die Arbeiten vor Ort werden von der Besatzung des deutschen Mehrzweckschiffs "Neuwerk" koordiniert. Neben der "Neuwerk" halten sich die beiden Schlepper "Wulf 9" und "Wulf 4" bereit. Die Unglücksursache ist noch vollkommen unklar. Die "Oriental Nadeshiko" war auf dem Weg ins spanische Tarragona und elbabwärts unterwegs.

Die Ladung der "Oriental Nadeshiko" besteht den Angaben der Behörden zufolge unter anderem aus 7500 Tonnen an Ethylendichlorid, das unter anderem als Kraftstoffzusatz an Tankstellen zum Einsatz kommt. Daneben befinden sich rund 1250 Tonnen an Propylenglykol an Bord, das in der Industrie unter anderem als Konservierungsmittel, Hydraulikflüssigkeit oder Lösungsmittel verwendet wird. Rund 250 Tonnen der Ladung bestehen aus 1-Methoxy-2-Propanol, bei dem es sich um ein Lösungsmittel zur Herstellung von Druckfarben und Lacken handelt.