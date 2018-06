Panorama

Mindestens sieben Verletzte: Taxi fährt in Moskau in Menschenmenge

In Moskau fährt ein Taxi in eine Gruppe von Menschen und verletzt mehrere schwer. Darunter sind mexikanische Fußballfans. Der Fahrer versucht daraufhin, zu fliehen, er kann aber gefasst werden. Die Behörden gehen von einem Unfall aus.

Am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in der russischen Hauptstadt Moskau zu einem Vorfall mit einem Taxi gekommen. Das Fahrzeug raste in eine Menschenmenge in der Nähe des Roten Platzes, wie die Polizei mitteilte. Sieben Personen seien dabei verletzt worden. Andere Quellen sprachen von mindestens acht Verletzten.

Die genauen Umstände sind bisher unklar. Ein Terroranschlag wird ausgeschlossen. Die russischen Behörden gingen von einem Unfall aus. Die Verkehrsbehörde teilte mit, dass der Taxifahrer nach einem Fluchtversuch in Gewahrsam genommen wurde. Seine Fahrerlaubnis stamme aus Kirgisistan. Der Fahrer habe angegeben, die Kontrolle über das Auto verloren zu haben. Entsprechend äußerte sich auch Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Twitter.

Berichte, wonach der Fahrer betrunken war, dementierte die Moskauer Verkehrsbehörde, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sputnik berichtete. Lokale Medien schrieben demnach, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen und dann reflexartig aufs Gaspedal getreten sei. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie das Auto plötzlich aus langsam fahrenden Verkehr ausbricht, beschleunigt und auf den Bürgersteig fährt. Später versucht der Fahrer zu fliehen, wird aber von mehreren Passanten verfolgt.

Mexikanische Fans verletzt

Das Taxi war demnach in der Nähe der belebten Ilinka-Straße auf den Gehweg gefahren. Mehrere Passanten wurden von dem Fahrzeug erfasst. Es handele sich um einen "einfachen Verkehrsunfall", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax einen Rettungshelfer. Es gebe keine Schwerverletzten.

Nach Angaben der mexikanischen Botschaft in Moskau sind zwei Bürger des Landes unter den Verletzten. Am Sonntag absolviert Mexiko sein Auftaktmatch in Moskau gegen Deutschland.

Die russischen Behörden haben eine sichere Fußball-WM versprochen, die in elf Städten bis zum 15. Juli läuft. Das US-Außenministerium hatte am Freitag amerikanische Bürger vor möglichen Terrorgefahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gewarnt. Genauere Angaben machte das Ministerium jedoch nicht.

Quelle: n-tv.de