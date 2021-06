Ein Teenager in den USA zögert nicht lange, als eine Bärin ihre Hunde angreift. Sie stößt das Tier von der Gartenmauer und schlägt es in die Flucht. In den sozialen Netzwerken äußert sie sich zu ihrer Aktion.

Eine 17-Jährige aus den USA hat durch ihr mutiges Eingreifen ihre Hunde vor einem Angriff einer ausgewachsenen Bärin gerettet. Als das rund 70 Kilogramm schwere Tier von einer Gartenmauer aus mit den Vierbeinern kämpfte, schubste Hailey Morinico in einer beherzten Aktion das Raubtier einfach weg. Der Teenager kam dabei mit einem verstauchten Finger und einem leicht aufgeschürften Knie davon.

Das Mädchen aus Bradbury im Nordosten von Los Angeles war gerade mit ihrer Mutter bei Gartenarbeiten, als das Bären-Weibchen mit zwei Jungen auf einer kleinen Mauer entlang lief. In einem Video der Überwachungskamera des Hauses ist zu sehen, wie die Hunde der Familie die Bären anbellen. Der Bären-Nachwuchs zieht sich daraufhin schnell zurück, aber das Muttertier schlägt nach den Hunden. Hailey Morinico zögert keinen Moment und kommt blitzschnell angerannt. Sie versetzt der Bärin einen heftigen Stoß, die daraufhin von der Mauer fällt. Die Jugendliche schnappt sich ihre Hunde und rennt mit ihnen weg - die Bärin sucht schließlich ebenfalls das Weite.

Video Millionen Mal angeklickt

Im Netz schlägt das Video große Wellen: Auf der Online-Plattform Tiktok wurde Morinico schlagartig bekannt, mehr als zehn Millionen Mal ist ihre Rettungstat bereits angeschaut worden. Zudem spricht die Jugendliche in US-Fernsehsendern über ihr Erlebnis. Als sie die Hunde habe bellen hören, habe sie nachsehen wollen, "wen sie anbellen", berichtet Morinico dem örtlichen Sender KTLA. "Das Erste, was ich dachte, war, die Bärin zu schubsen. Und irgendwie hat es funktioniert."

Trotzdem empfiehlt Morinico nicht, ihre Aktion nachzuahmen. "Schubst keine Bären. Macht nicht, was ich gemacht habe, es wird vielleicht nicht genauso gut enden."