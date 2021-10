In der Stadt Kongsberg westlich von Oslo läuft ein Mann mit Pfeil und Bogen Amok. Norwegische Medien berichten von mindestens vier Toten. Der Täter wurde inzwischen gefasst, sein Motiv ist nach wie vor unklar.

Bei einer Gewalttat in Norwegen hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das teilte die norwegische Polizei bei einer Pressekonferenz mit. Die Tat ereignete sich demnach gegen 18.30 Uhr im Zentrum der Stadt Kongsberg rund 80 Kilometer südwestlich von Oslo. Wie die norwegische Zeitung "Verdens Gang" und andere Medien berichten, wurden mindestens vier Menschen getötet.

Der Angreifer war mutmaßlich mit Pfeil und Bogen bewaffnet und soll an mehreren Stellen im Stadtgebiet unterwegs gewesen sein, darunter in einem Lebensmittelgeschäft. Er sei gefasst und in eine Polizeidienststelle in der Nachbarstadt Drammen gebracht worden. "Nach unseren bisherigen Informationen hat er die Taten allein ausgeführt", sagte Polizeichef Oeyvind Aas vor Reportern. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Nach Polizeiangaben war es noch zu früh, um die Frage zu beantworten, ob es sich um eine terroristisch motivierte Tat gehandelt haben könnte. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Zahl der Opfer und zur Schwere ihrer Verletzungen äußerte sich die Polizei nicht.

Wie die BBC berichtet, sind Dutzende Rettungswagen, Polizeifahrzeuge und Helikopter vor Ort im Einsatz. Die Gemeinde Kongsberg zählt rund 28.000 Einwohner. Norwegens Justizministerin Monica Maeland sei informiert, schreibt das Ministerium auf Twitter. Auch die scheidende Ministerpräsidentin Erna Solberg will sich im Laufe des Abends äußern.