Innerhalb von nur zweieinhalb Monaten soll ein Serienmörder im US-Staat Kalifornien fünf Menschen erschossen haben. Jetzt fasst die Polizei einen Verdächtigen. Zum Zeitpunkt der Festnahme habe sich dieser erneut "auf der Jagd" befunden.

Die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien hat einen mutmaßlichen Serienmörder festgenommen, der im Verdacht steht, allein in diesem Sommer innerhalb von nur zweieinhalb Monaten fünf Menschen erschossen zu haben. Ein weiteres Opfer wurde im vergangenen Jahr getötet. Der 43-Jährige wurde laut Polizei am frühen Samstagmorgen in der Stadt Stockton gefasst, während er "auf der Jagd" nach einem weiteren Opfer war.

"Er war auf einem Tötungseinsatz", sagte Stocktons Polizeichef Stanley McFadden. "Wir sind sicher, dass wir einen weiteren Mord verhindert haben." Die Ermittler suchen noch nach einem Motiv für die Taten.

In der Region um Stockton wurden zwischen dem 8. Juli und dem 27. September fünf Männer erschossen. Die Morde wiesen eine Reihe von Parallelen auf. Die tödlichen Schüsse fielen jeweils abends oder in den frühen Morgenstunden. Mindestens drei Opfer waren Obdachlose. Auch eine Frau, die im April in Oakland angeschossen, aber nicht getötet wurde, war obdachlos. Ein weiterer Mann wurde im April vergangenen Jahres in der 50 Kilometer entfernten Stadt Oakland getötet. Laut der Polizei gibt es auch eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen den Fällen in Bezug auf die ballistischen Untersuchungen, wobei die Ermittler keine Details nannten.