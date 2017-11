Panorama

Geburtstagsgrüße an Tochter: Vater schickt Blumen aus dem Jenseits

Wenn ein Elternteil früh stirbt, ist das für die Kinder eine besonders schwere Situation. So ergeht es auch Bailey Sellers. Deren Vater hat allerdings einen Weg gefunden, seiner Tochter trotz seines Todes eine Botschaft zu hinterlassen.

Vor fünf Jahren starb der Vater von Bailey Sellers aus dem US-Bundesstaat Tennessee an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Doch an ihrem 21. Geburtstag vor wenigen Tagen erhält sie trotzdem ein Geburtstagsgeschenk von ihm - nicht zum ersten, aber zum letzten Mal. An ihrem besonderen Tag schickt Michael seiner Tochter Blumen und eine Grußkarte. Auf Twitter veröffentlichte Bailey die letzte Botschaft ihres Vaters:

"Ich möchte nicht, dass du noch eine Träne für mich vergießt, mein kleines Mädchen", schreibt der Verstorbene. Sie sei das kostbarste Juwel, das ihm geschenkt wurde, lässt er seine Tochter wissen. Außerdem ermahnt Michael sie, ihrer Mutter Respekt zu erweisen und sich selbst treu zu bleiben. "Ich werde bei jedem Meilenstein bei dir sein."

In der handschriftlichen Notiz macht Michael deutlich, dass dies seine letzte Botschaft sein wird. Seit seinem Tod schickte er seiner damals 16-jährigen Tochter jedes Jahr Blumen und eine Karte. "An meinem 17. Geburtstag bekam ich einen riesigen Blumenstrauß und hatte keine Ahnung vom wem", erzählt Bailey dem US-Fernsehsender WTVF. In einer beiliegenden Notiz versprach ihr Vater, dass sie von nun an jedes Jahr etwas erhalten werde - bis zu ihrem 21. Geburtstag. Offenbar hatte Michael vor seinem Tod die Grußkarten vorgeschrieben und Blumen vorbestellt.

In diesem Jahr fiel das Blumenbouquet noch größer aus. Die beigelegte handgeschriebene Grußkarte jagte der 21-Jährigen einen Schauer über den Rücken, sagt sie. "Als ich die Karte öffnete, fühlte ich mich ganz nah bei ihm." Sie habe sich schlecht und glücklich zur selben Zeit gefühlt.

Als ihr Vater an Krebs erkrankte, verließ Bailey damals die High School und setzte den Unterricht von zu Hause fort, um ihre Eltern besser unterstützen zu können. Mittlerweile studiert sie Psychologie an der East Tennessee State University. Die letzte Nachricht ihres Vaters teilte sie nun in den sozialen Medien, um anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Bailey hoffe, dass Michaels Worte Tausende in der Welt erreichen. Sie erklärt seine Botschaft so: "Er kann den Leuten klar machen, dass sie ihre Eltern oder andere Menschen nicht für selbstverständlich halten sollen."

Quelle: n-tv.de