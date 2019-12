Bei äußerst widrigen Wetterbedingungen ist ein Kleinflugzeug in Österreich abgestürzt. Dabei kam der Pilot aus Deutschland ums Leben, seine Töchter im Alter von neun und elf Jahren überlebten verletzt, teilte das Rote Kreuz der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit.

Der Absturz ereignete sich in Fusch an der Glocknerstraße im Bezirk Zell am See. Die einmotorige Maschine war nach Angaben der Polizei in ein schwer zugängliches Waldstück gestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt des Absturzes regnete und schneite es, außerdem war es neblig.

Die "Passauer Neue Presse" berichtete unter Berufung auf einen Polizeisprecher, dass Vater und Kinder aus dem Raum Köln stammen sollen. Demnach war der 66-Jährige in den Mittagsstunden in Bonn mit seinen Kindern gestartet. Er wollte den Angaben zufolge in Zell am See landen. Dort soll er allerdings die Landung abgebrochen haben und noch einmal mit der Maschine durchgestartet sein. Wenige Kilometer von der Landepiste entfernt stürzte das Flugzeug in das Waldstück.