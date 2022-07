Ayleen A. verlässt am Donnerstagabend vor einer Woche ihr Elternhaus und kehrt nicht zurück. Einsatzkräfte suchen eine Woche lang mit Hochdruck nach ihr. Nun wird die 14-Jährige tot aufgefunden - 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt.

Die seit mehr als einer Woche vermisste 14-Jährige aus Baden-Württemberg ist tot. Nach der Obduktion einer am Freitag im hessischen Wetteraukreis gefundenen Leiche sei klar, dass es sich um die seit Donnerstag vor einer Woche Vermisste aus Gottenheim handele, teilte die Polizei in Freiburg mit. Nähere Angaben wollen die Behörden erst am Montag bei einer Pressekonferenz machen.

Die 14-jährige Ayleen A. aus der Weinbaugemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war seit dem Abend des 21. Juli vermisst worden. Die Polizei fahndete seitdem mit Hochdruck nach der Jugendlichen. Die Jugendliche hatte gegen 18.00 Uhr ihr Elternhaus in Gottenheim verlassen und wurde seitdem vermisst. Polizisten hatten auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber versucht, die Jugendliche zu finden. Ihre Leiche wurde nun mehr als 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt gefunden.