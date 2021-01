Der Zettel der Verschütteten in einer Goldmine in Qixia.

Vor einer Woche werden 22 Bergleute bei einer Explosion in einer Goldmine in Ostchina verschüttet. Zehn von ihnen sind wohl tot. Die anderen harren in der Tiefe aus - höchstwahrscheinlich verletzt. "Wir bleiben aber hoffnungsvoll, dass die Bergung fortgesetzt wird", lassen sie ihre Retter auf einem Zettel wissen.

Eine Woche nach einer Explosion in einer Goldmine in Ostchina gibt es Lebenszeichen von zwölf verschütteten Bergleuten. Rettungstrupps hätten Löcher in die Grube in Qixia nahe Yantai (Provinz Shandong) gebohrt und zunächst Schläge gegen das Bohrgestänge gehört, berichteten Staatsmedien. Über das Loch seien an Stahlseilen Nährstofflösungen in die Tiefe herabgelassen worden. Die Retter hätten gespürt, wie von unten an den Seilen gezogen worden sei.

Am späten Sonntagabend hätten die Verschütteten dann einen Zettel hochschicken können. "Wir sind sehr erschöpft, brauchen dringend Magenmedizin, Schmerzmittel, Verbandsmittel, Entzündungshemmer, und drei Personen haben Bluthochdruck", hieß es darin nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Vier der zwölf Kumpel seien verletzt. In dem Schacht sei weiter viel Rauch und Wasser. "Wir hoffen, dass die Bergung fortgesetzt wird und bleiben hoffnungsvoll. Danke", schrieben die Bergleute weiter.

Von zehn weiteren Verschütteten gab es allerdings keine Spur. Die Rettungstrupps begannen am heutigen Montag mit einer weiteren Bohrung rund 700 Meter vom Eingang zu der Mine. Das Unglück passierte am Samstag vor einer Woche. Die Bergung sei schwierig, weil Hindernisse das Bergwerk blockierten, berichtete Xinhua. Mehr als 400 Hilfskräfte seien im Einsatz.

Zwei hohe Funktionäre, der Parteichef und der Bürgermeister von Qixia, seien von ihren Posten entbunden worden. Laut Xinhua berichtete das Bergwerksunternehmen das Unglück den Behörden erst zwei Tage danach.

Chinas Gruben gelten als die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht aufgrund von Vetternwirtschaft sind häufig die Ursachen. Viele Unglücke werden auch vertuscht.