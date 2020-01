Im Sonnenstaat Florida ist es gerade ungewöhnlich kalt. Das veranlasst Meteorologen in Miami zu einer Warnung, die man auch nicht alle Tage von Wetterexperten liest: Leguane könnten von den Bäumen fallen.

Eine sehr ungewöhnliche Warnung hat der Wetterdienst im US-Bundesstaat Florida herausgegeben. Das Büro des nationalen Wetterdienstes in Miami teilte bei Twitter mit, dass die Gefahr bestehe, dass Leguane von den Bäumen fallen könnten.

Der Hintergrund dieser recht kuriosen Warnung ist, dass in der Region ein ungewöhnlich starker Temperaturrückgang erwartet wurde, auf minus 1 bis plus 4 Grad Celsius. Diese im warmen Florida ungewöhnliche Kälte hat für die Schuppenechsen deutlich spürbare Auswirkungen. Leguane sind wechselwarm, das heißt, sie können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren.

Wird es nun überraschend kalt, sterben sie nicht, ihre Körpertemperatur sinkt aber deutlich ab. Sie sind dann weniger aktiv und fallen in einer Kältestarre. Dann können sie sich auch nicht mehr an den Bäumen festhalten, auf denen sie leben, und fallen herunter.

Leguan-Männchen können bis zu 1,50 Meter lang werden und neun Kilo auf die Waage bringen. Deshalb ist eine Warnung vor herunterfallenden Tieren aus Sichte der Wetterexperten dann wohl angebracht. In Florida sind die Tiere eine invasive Art, weil sie häufig als Haustiere gehalten werden und dabei auch mal entwischen. In dem sonnigen Klima können sie auch in der Freiheit überleben. Manchmal beschädigen sie Uferdämme, Bürgersteige und Blätterwerk und graben lange Tunnel. Ursprünglich sind sie in Zentralamerika, tropischen Gebieten in Südamerika und auf einigen Karibikinseln heimisch.

Der Pressesprecher des Zoos von Miami, Ron Magill, sagte dem Sender CNN, dass die Größe der Tiere für den Übergang in die Kältestarre bedeutend sei. Je größer der Leguan, desto länger verkrafte er die Kälte und desto tiefere Temperaturen überstehe das Tier. Magill zufolge könnten einige Leguanjäger die Chance ergreifen, Tiere zu fangen, weil diese "nicht weglaufen" können. Allerdings ist der Kälteeinbruch nur kurz, für die nächsten Tage werden bereits wieder steigende Temperaturen erwartet.