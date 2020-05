Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als sechs Millionen Menschen weltweit erkrankt. In den Vereinigten Staaten sind die meisten Infizierten gemeldet, aber auch Brasilien und Russland kämpfen mit hohen Fallzahlen.

Mehr als sechs Millionen Menschen weltweit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Weltweit gestorben sind demnach bisher knapp 370.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19.

Zwei Drittel der Infektionsfälle wurden demnach in Europa und den Vereinigten Staaten gezählt. Inzwischen breitet sich das Virus allerdings am schnellsten in Lateinamerika aus.

Die meisten Infizierten (knapp 1,8 Millionen) und Todesfälle (über 100.000) in der Corona-Pandemie verzeichneten die USA. Brasilien hat laut Auswertung des ntv-Datenteams in absoluten Zahlen die zweitmeisten Infizierten (498.440), Russland kommt auf Platz drei (405.843). Die zweithöchste Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus meldete zuletzt Großbritannien (38.376), an dritter Stelle steht Italien (33.340).

In Deutschland sind demnach aktuell insgesamt 181.506 Corona-Infizierte gemeldet, 164.026 davon sind bereits wieder genesen. Die Bundesrepublik steht damit im internationalen Vergleich der Fallzahlen an achter Stelle. Gestorben sind knapp 9000 Menschen.