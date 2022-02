Vom Gesicht sieht es ein wenig aus wie Alf - doch das Wildschwein, das es sich auf der Couch einer Frau in Nordrhein-Westfalen bequem machte, ist sicherlich von diesem Planeten. So bekam es das Tier nach angerichteter Zerstörung auch mit der Polizei zu tun - und die rief einen Jäger zur Hilfe.

Etwas erschöpft, aber wohl zufrieden grunzend hat es sich ein Wildschwein auf ihrer Wohnzimmercouch gemütlich gemacht. Was eine Frau aus Hagen erlebte, ist schier unglaublich, aber wahr. Selbst die Polizei versicherte in ihrer Mitteilung vom Freitag ausdrücklich, dass es "kein Scherz" sei: Als die 39-Jährige gegen 13.20 Uhr ihre Haustür aufschloss, habe sie einem ausgewachsenen Wildschwein gegenüber gestanden, das ihr sein Hinterteil entgegenstreckte. Schnell schloss die erschrockene Frau die Tür wieder und rief die Polizei.

Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, hatte die etwa 60 Kilogramm schwere, stattliche Bache bereits die Inneneinrichtung verwüstet und es sich danach auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Vermutlich sei das Tier über eine offene Terrassentür in die Wohnung gelangt, so die Beamten. Als diese zufiel, saß das Schwein in der Falle.

Bemerkenswert und vermutlich auch dem "Feng Shui" zuträglich ist, dass die Bache sich optisch gut in die Wohnzimmereinrichtung einfügte. Ihr dunkles Fell harmoniert mit den Lila-Tönen der Wohnzimmercouch - zumindest soweit man das auf dem etwas blassen Foto beurteilen kann.

"Niedlich", aber "gefährlich"

Menschen, die Wildschweine so in ihrem Wohnzimmer finden, sollten aber trotzdem vorsichtig bleiben. Die Bache richtete im Zimmer ein beträchtliches Chaos an, das beim Klick auf das Bild oben noch einmal en détail studiert werden kann.

Wildschweine könnten "niedlich aussehen", aber auch "sehr gefährlich" werden, warnte die Hagener Polizei. Nicht zuletzt deshalb riefen sie einen Jäger zu Hilfe, um das Tier stressfrei in die Freiheit zu locken. Letztlich trollte sich der Schwarzkittel und fand seinen Weg unverletzt zurück in die Natur. "Wildschweine frischen für gewöhnlich im Frühjahr. In dieser Zeit schützen sie ihre Jungen vor Feinden. Nähern Sie sich Jungtieren nicht, sondern halten sie Abstand", rieten die Beamten. "Und falls eines in Ihrem Wohnzimmer auftaucht... dann rufen Sie die Polizei."