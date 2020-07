In Deutschland steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder. Andere Staaten der Welt stecken bereits mitten in der zweiten Welle, das Virus grassiert dort heftiger als jemals zuvor. Und das trotz teilweise strenger Hygieneregeln.

Australien hatte die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zunächst erfolgreich eingedämmt. Bereits im April gab die Regierung Entwarnung, im ganzen Land wurden die Corona-Regeln wieder gelockert. Mehr als eine Woche lang meldeten die Behörden Anfang Juni eine nur einstellige Zahl an täglichen Neuinfektionen. Doch dann kam Virus wieder, schlimmer als jemals zuvor. Nun meldet das Land eine Rekordzahl an bestätigten Corona-Neuinfektionen: mehr als 700 neue Fälle waren es innerhalb von 24 Stunden. Zudem in dieser Zeit 13 Menschen an der Erkrankung. Auch das ist ein neuer trauriger Rekord.

Zu den Ursachen zählen wohl Sicherheitslücken in Hotels, in denen aus dem Ausland zurückgekehrte Urlauber unter Quarantäne gestellt worden waren. Als die zweite Welle erkennbar war, setzte die Verwaltung der besonders stark betroffenen Metropole Melbourne wieder Ausgangsbeschränkungen in Kraft, zudem erließ die Metropole als erste Stadt Australiens eine Maskenpflicht. Dennoch kam es in mehreren Seniorenheimen zu Ausbrüchen. Nun schickte die Regierung speziell ausgebildete Einsatzkräfte nach Melbourne, die normalerweise bei Naturkatastrophen im Ausland eingesetzt werden.

Auch in Japan schien das Schlimmste schnell überwunden. Rund 15.000 Fälle zählte das Land in der ersten Maiwoche. Täglich sank die Zahl der Neuinfektionen und die Regierung beendete den pandemiebedingten Notstand. Mehrere Wochen sah es nicht danach aus, als würden die Kurven wieder nach oben zeigen. Doch seit Ende Juni ist der Trend unübersehbar. Auch Japan meldete heute einen Rekord: Mehr als 1200 Menschen wurden innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Virus getestet. Die gute Nachricht: Zumindest die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Patienten ist bisher noch nicht signifikant gestiegen.

Dass eine zweite Welle den ersten Corona-Ausbruch locker in den Schatten stellen kann, erlebt auch Israel. Am 2. April meldeten die Gesundheitsbehörden des Landes 765 bestätigte Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Danach fielen die Zahlen, der Höhepunkt der Seuche schien überschritten. An manchen Tagen Ende Mai waren die Werte einstellig. Die strengen Ausgangssperren, die die israelische Regierung verhangen hatte, waren da bereits gelockert. Doch seit Anfang Juni zeigt die Kurve wieder steil nach oben. Gestern wurden 2093 Neuinfektionen registriert - fast drei Mal so viel wie am Rekord-Tag im April. Und in Israel steigt, anders als in Japan, auch wieder die Zahl der Toten.

Rekordwerte verzeichnen aber auch Staaten in Europa. In Polen gab es im Laufe des gestrigen Tages 615 bestätigte Neuinfektionen und damit mehr als jemals zuvor, die Ukraine hat mit 1197 neuen Fällen einen neuen Höchstwert. In Westeuropa sind derartige Werte nicht erkennbar. Aber die Tendenz ist unübersehbar. In den Niederlanden lag der Sieben-Tages-Durchschnitt der täglichen Neuinfektionen bei knapp 50, inzwischen ist er auf nahezu 200 gestiegen. In Frankreich hat sich diese Kennziffer seit Anfang Juli von rund 550 auf nun 980 nahezu verdoppelt. In Spanien hat sie sich sogar versechsfacht. In Deutschland ist der Wert "nur" knapp doppelt so hoch wie vor etwa einem Monat. Doch die Tendenz ist da.